Нафта подешевшала більш ніж на 5% після повідомлень про поступ у переговорах щодо Ормузької протоки

Обновлено: Август 04, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Нафта подешевшала більш ніж на 5% після повідомлень про поступ у переговорах щодо Ормузької протоки

Котирування Brent і WTI 4 серпня 2026 року впали до найнижчих рівнів приблизно за три тижні. Ринок відреагував на заяви США про поступ у переговорах з Іраном та Оманом щодо відновлення руху більшої кількості суден через Ормузьку протоку, хоча остаточної домовленості сторони не досягли.

Послаблення побоювань щодо морських постачань скоротило геополітичну премію в цінах на нафту

Жовтневі ф’ючерси на нафту Brent 4 серпня подешевшали на 4,41 долара, або на 5,3%, — до 79,36 долара за барель. Американська WTI втратила 4,57 долара, або 5,7%, і завершила торги на рівні 75,77 долара за барель. Для обох еталонних сортів це були найнижчі ціни з 13 липня.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про поступ у переговорах з Іраном та Оманом щодо умов, які дали б змогу більшій кількості суден проходити через Ормузьку протоку. Водночас він наголосив, що остаточної угоди ще немає. Катар також повідомив про продовження дипломатичних зусиль.

За даними Reuters, інтенсивність судноплавства через Ормузьку протоку та Баб-ель-Мандебську протоку на початку тижня суттєво не змінилася. До початку війни через Ормузьку протоку проходило близько п’ятої частини світових потоків нафти й газу.

Goldman Sachs очікує, що Brent залишатиметься в діапазоні 80–90 доларів за барель до укладення нової домовленості між США та Іраном або до нового суттєвого загострення конфлікту.

«Якщо переговори матимуть суттєвий поступ, ринок може оцінити ризик перебоїв як нижчий і скоротити геополітичну премію», — зазначив аналітик SEB Саймон-Петер Массабні.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3359)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: