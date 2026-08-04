Нафта подешевшала більш ніж на 5% після повідомлень про поступ у переговорах щодо Ормузької протоки

Котирування Brent і WTI 4 серпня 2026 року впали до найнижчих рівнів приблизно за три тижні. Ринок відреагував на заяви США про поступ у переговорах з Іраном та Оманом щодо відновлення руху більшої кількості суден через Ормузьку протоку, хоча остаточної домовленості сторони не досягли.

Послаблення побоювань щодо морських постачань скоротило геополітичну премію в цінах на нафту

Жовтневі ф’ючерси на нафту Brent 4 серпня подешевшали на 4,41 долара, або на 5,3%, — до 79,36 долара за барель. Американська WTI втратила 4,57 долара, або 5,7%, і завершила торги на рівні 75,77 долара за барель. Для обох еталонних сортів це були найнижчі ціни з 13 липня.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про поступ у переговорах з Іраном та Оманом щодо умов, які дали б змогу більшій кількості суден проходити через Ормузьку протоку. Водночас він наголосив, що остаточної угоди ще немає. Катар також повідомив про продовження дипломатичних зусиль.

За даними Reuters, інтенсивність судноплавства через Ормузьку протоку та Баб-ель-Мандебську протоку на початку тижня суттєво не змінилася. До початку війни через Ормузьку протоку проходило близько п’ятої частини світових потоків нафти й газу.

Goldman Sachs очікує, що Brent залишатиметься в діапазоні 80–90 доларів за барель до укладення нової домовленості між США та Іраном або до нового суттєвого загострення конфлікту.

«Якщо переговори матимуть суттєвий поступ, ринок може оцінити ризик перебоїв як нижчий і скоротити геополітичну премію», — зазначив аналітик SEB Саймон-Петер Массабні.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.