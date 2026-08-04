Низький рівень Рейну обмежив постачання бензину до західної Німеччини

Обновлено: Август 04, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Низький рівень Рейну обмежив постачання бензину до західної Німеччини

Рівень води поблизу Кауба, ключового вузького місця на Рейні, опустився нижче 0,3 м. За таких умов більшість барж не може проходити цією ділянкою. Постачання нафтопродуктів із хаба Амстердам — Роттердам — Антверпен до Верхнього Рейну та Майну скоротилося, що посилило дефіцит моторного пального у внутрішніх районах Німеччини.

Обмеження баржової логістики спричинило одночасний дефіцит на заході Німеччини та накопичення продукції поблизу Карлсруе

За даними Argus, низький рівень Рейну обмежив доставлення нафтопродуктів із регіону Амстердам — Роттердам — Антверпен до внутрішніх нафтобаз уздовж Верхнього Рейну та Майну. Частина нафтобаз фактично втратила доступ до звичайних баржових маршрутів.

Особливо напруженою стала ситуація з моторним пальним. Німеччина зазвичай є нетто-експортером бензину, однак обмеження на Рейні ускладнили перевезення компонентів, необхідних для його виробництва. Це посилило тиск на доступність готового бензину у внутрішніх регіонах.

Одночасно виник регіональний ціновий розрив. Постачальники в західній Німеччині підвищували ціни через обмежену пропозицію. Натомість поблизу нафтопереробного заводу консорціуму Miro в Карлсруе потужністю 310 тис. барелів на добу продавці знижували ціни, щоб реалізувати продукцію, яку неможливо було вивезти традиційними маршрутами до Швейцарії або до хаба ARA.

Слабкий попит на опалювальне пальне частково стримував вплив логістичних обмежень. Обсяг його торгів у липні був майже на 40% нижчим, ніж у червні. Середній рівень заповнення приватних резервуарів для опалювального пального 30 липня становив 46,8%, що на 2,3 відсоткового пункта більше за історичний мінімум, зафіксований 17 травня.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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