Низький рівень Рейну обмежив постачання бензину до західної Німеччини

Рівень води поблизу Кауба, ключового вузького місця на Рейні, опустився нижче 0,3 м. За таких умов більшість барж не може проходити цією ділянкою. Постачання нафтопродуктів із хаба Амстердам — Роттердам — Антверпен до Верхнього Рейну та Майну скоротилося, що посилило дефіцит моторного пального у внутрішніх районах Німеччини.

Обмеження баржової логістики спричинило одночасний дефіцит на заході Німеччини та накопичення продукції поблизу Карлсруе

За даними Argus, низький рівень Рейну обмежив доставлення нафтопродуктів із регіону Амстердам — Роттердам — Антверпен до внутрішніх нафтобаз уздовж Верхнього Рейну та Майну. Частина нафтобаз фактично втратила доступ до звичайних баржових маршрутів.

Особливо напруженою стала ситуація з моторним пальним. Німеччина зазвичай є нетто-експортером бензину, однак обмеження на Рейні ускладнили перевезення компонентів, необхідних для його виробництва. Це посилило тиск на доступність готового бензину у внутрішніх регіонах.

Одночасно виник регіональний ціновий розрив. Постачальники в західній Німеччині підвищували ціни через обмежену пропозицію. Натомість поблизу нафтопереробного заводу консорціуму Miro в Карлсруе потужністю 310 тис. барелів на добу продавці знижували ціни, щоб реалізувати продукцію, яку неможливо було вивезти традиційними маршрутами до Швейцарії або до хаба ARA.

Слабкий попит на опалювальне пальне частково стримував вплив логістичних обмежень. Обсяг його торгів у липні був майже на 40% нижчим, ніж у червні. Середній рівень заповнення приватних резервуарів для опалювального пального 30 липня становив 46,8%, що на 2,3 відсоткового пункта більше за історичний мінімум, зафіксований 17 травня.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.