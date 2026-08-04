Румунія зафіксувала найбільше тижневе подорожчання дизпалива серед країн ЄС

Роздрібна ціна дизпалива в Румунії за тиждень підвищилася на 7,5%. Парламент уже схвалив механізм динамічного зниження акцизу та обмеження торговельних націнок, однак закон ще не набув чинності, оскільки очікує підпису президента.

Зростання цін випередило введення механізмів державного регулювання паливного ринку

Станом на 4 серпня літр стандартного дизпалива коштував 10,83 румунського лея на АЗС Lukoil. У мережах Petrom, Rompetrol і MOL ціни перевищили 10,50 лея за літр. За даними The Romania Journal, заправлення повного бака дизпаливом стало приблизно на 57 леїв дорожчим, ніж місяць тому.

Схвалений парламентом закон передбачає динамічне коригування дизельного акцизу залежно від ринкової ціни. Ставка може зменшуватися на 5–25%. Розрахункове скорочення податкової складової становитиме від 0,17 до 0,85 лея на літр.

Документ також передбачає обмеження комерційних націнок на всі види пального рівнями попереднього року. Експорт пального має здійснюватися лише за погодженням уряду. На момент публікації ці заходи ще не діяли.

Президент Ради з питань конкуренції Румунії Богдан Кіріцою заявив, що поки зарано визначати основну причину різкого зростання цін. Регулятор перевіряє як можливі перебої постачання в Чорноморському регіоні, так і можливе збільшення маржі продавцями перед запровадженням цінових обмежень.

Видання також наводить позицію енергетичної фахівчині Євгенії Гусілов, яка наголосила: зниження акцизу на певний відсоток не означає такого самого зниження кінцевої роздрібної ціни, оскільки акциз є лише одним із її компонентів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Romania Journal.