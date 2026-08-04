Румунія зафіксувала найбільше тижневе подорожчання дизпалива серед країн ЄС

Обновлено: Август 04, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Румунія зафіксувала найбільше тижневе подорожчання дизпалива серед країн ЄС

Роздрібна ціна дизпалива в Румунії за тиждень підвищилася на 7,5%. Парламент уже схвалив механізм динамічного зниження акцизу та обмеження торговельних націнок, однак закон ще не набув чинності, оскільки очікує підпису президента.

Зростання цін випередило введення механізмів державного регулювання паливного ринку

Станом на 4 серпня літр стандартного дизпалива коштував 10,83 румунського лея на АЗС Lukoil. У мережах Petrom, Rompetrol і MOL ціни перевищили 10,50 лея за літр. За даними The Romania Journal, заправлення повного бака дизпаливом стало приблизно на 57 леїв дорожчим, ніж місяць тому.

Схвалений парламентом закон передбачає динамічне коригування дизельного акцизу залежно від ринкової ціни. Ставка може зменшуватися на 5–25%. Розрахункове скорочення податкової складової становитиме від 0,17 до 0,85 лея на літр.

Документ також передбачає обмеження комерційних націнок на всі види пального рівнями попереднього року. Експорт пального має здійснюватися лише за погодженням уряду. На момент публікації ці заходи ще не діяли.

Президент Ради з питань конкуренції Румунії Богдан Кіріцою заявив, що поки зарано визначати основну причину різкого зростання цін. Регулятор перевіряє як можливі перебої постачання в Чорноморському регіоні, так і можливе збільшення маржі продавцями перед запровадженням цінових обмежень.

Видання також наводить позицію енергетичної фахівчині Євгенії Гусілов, яка наголосила: зниження акцизу на певний відсоток не означає такого самого зниження кінцевої роздрібної ціни, оскільки акциз є лише одним із її компонентів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Romania Journal.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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