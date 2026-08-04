Saudi Aramco зберегла експортні можливості завдяки маршрутам в обхід Ормузької протоки

Обновлено: Август 04, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Saudi Aramco зберегла експортні можливості завдяки маршрутам в обхід Ормузької протоки

Saudi Aramco повідомила, що конфлікт і фактичне обмеження проходу через Ормузьку протоку різко скоротили видобуток, але не позбавили компанію можливості експортувати нафту. Саудівська Аравія використовувала трубопровід до порту Янбу, Суецький канал і систему SUMED.

Альтернативна інфраструктура дала змогу перенаправити нафтові потоки до Червоного та Середземного морів

За даними Argus Media від 4 серпня, загальний видобуток вуглеводнів Saudi Aramco у другому кварталі 2026 року скоротився до 9,463 млн барелів нафтового еквівалента на добу. Роком раніше показник становив 12,780 млн барелів на добу, а в першому кварталі 2026 року — 12,614 млн барелів на добу.

Видобуток рідких вуглеводнів знизився до 7,57 млн барелів на добу порівняно з 10,48 млн барелів на добу роком раніше та 10,56 млн барелів на добу в попередньому кварталі. Причиною стало фактичне закриття Ормузької протоки.

Для перенаправлення потоків Саудівська Аравія використовувала трубопровід East-West пропускною спроможністю 7 млн барелів на добу, який з’єднує східні родовища з портом Янбу на Червоному морі. За даними Kpler, експорт сирої нафти з Янбу в липні скоротився проти червня на 470 тис. барелів на добу — до 3,67 млн барелів на добу.

Головний виконавчий директор Aramco Амін Нассер заявив, що компанія також використовує Суецький канал і трубопровідну систему SUMED потужністю 2,5 млн барелів на добу. За його словами, Aramco здатна повернутися до довоєнного рівня виробництва протягом кількох днів, а до максимально сталої потужності 12 млн барелів на добу — упродовж трьох тижнів.

Середня ціна реалізації сирої нафти Aramco у другому кварталі становила 108,1 долара за барель проти 76,9 долара в першому кварталі та 66,7 долара роком раніше. Скоригований чистий прибуток компанії зріс до 33,39 млрд доларів.

«Поточні конфлікти жодним чином не вплинули на наші довгострокові плани», — заявив головний виконавчий директор Saudi Aramco Амін Нассер.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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