Saudi Aramco зберегла експортні можливості завдяки маршрутам в обхід Ормузької протоки

Saudi Aramco повідомила, що конфлікт і фактичне обмеження проходу через Ормузьку протоку різко скоротили видобуток, але не позбавили компанію можливості експортувати нафту. Саудівська Аравія використовувала трубопровід до порту Янбу, Суецький канал і систему SUMED.

Альтернативна інфраструктура дала змогу перенаправити нафтові потоки до Червоного та Середземного морів

За даними Argus Media від 4 серпня, загальний видобуток вуглеводнів Saudi Aramco у другому кварталі 2026 року скоротився до 9,463 млн барелів нафтового еквівалента на добу. Роком раніше показник становив 12,780 млн барелів на добу, а в першому кварталі 2026 року — 12,614 млн барелів на добу.

Видобуток рідких вуглеводнів знизився до 7,57 млн барелів на добу порівняно з 10,48 млн барелів на добу роком раніше та 10,56 млн барелів на добу в попередньому кварталі. Причиною стало фактичне закриття Ормузької протоки.

Для перенаправлення потоків Саудівська Аравія використовувала трубопровід East-West пропускною спроможністю 7 млн барелів на добу, який з’єднує східні родовища з портом Янбу на Червоному морі. За даними Kpler, експорт сирої нафти з Янбу в липні скоротився проти червня на 470 тис. барелів на добу — до 3,67 млн барелів на добу.

Головний виконавчий директор Aramco Амін Нассер заявив, що компанія також використовує Суецький канал і трубопровідну систему SUMED потужністю 2,5 млн барелів на добу. За його словами, Aramco здатна повернутися до довоєнного рівня виробництва протягом кількох днів, а до максимально сталої потужності 12 млн барелів на добу — упродовж трьох тижнів.

Середня ціна реалізації сирої нафти Aramco у другому кварталі становила 108,1 долара за барель проти 76,9 долара в першому кварталі та 66,7 долара роком раніше. Скоригований чистий прибуток компанії зріс до 33,39 млрд доларів.

«Поточні конфлікти жодним чином не вплинули на наші довгострокові плани», — заявив головний виконавчий директор Saudi Aramco Амін Нассер.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.