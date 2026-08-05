Brent опустилася нижче $80 на тлі повідомлень про поступ у переговорах щодо Ормузької протоки

4 серпня нафтові котирування знизилися більш ніж на 5% до тритижневого мінімуму після заяв представників США і Катару про дипломатичні зусилля для припинення війни з Іраном та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Водночас фактичний рух танкерів залишався на вкрай низькому рівні.

Ринок скоротив геополітичну премію в ціні нафти, хоча обмеження постачання з Перської затоки не були усунені

Жовтневі ф’ючерси на Brent 4 серпня подешевшали на $4,41, або на 5,3%, до $79,36 за барель. Американська WTI втратила $4,57, або 5,7%, і завершила торги на рівні $75,77 за барель. Обидва контракти опустилися до найнижчих значень за три тижні.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив про поступ у переговорах з Іраном та Оманом щодо збільшення кількості суден, які можуть проходити через Ормузьку протоку. Остаточної угоди станом на 4 серпня не було. Міністр фінансів США Скотт Бессент припускав, що домовленість про відкриття протоки може бути досягнута 4 або 5 серпня.

Через Ормузьку протоку до початку війни проходило близько п’ятої частини світових потоків нафти й газу. Перебої із судноплавством змусили виробників Близького Сходу різко скоротити видобуток. Аналітики ANZ зазначили, що транзит через протоку покращився лише незначно порівняно з надзвичайно низькими рівнями, а експорт із Перської затоки залишається під тиском.

Goldman Sachs очікує, що Brent торгуватиметься в діапазоні $80–90 за барель до появи підтвердженої угоди між США та Іраном або до нового суттєвого загострення. Це прогноз банку, наведений Reuters.

«Змістовний поступ у переговорах може додатково знизити закладену в нафтові ціни геополітичну премію», — заявив Саймон-Пітер Массабні, керівник із розвитку бізнесу XS.com.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.