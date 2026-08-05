Частка США у морській торгівлі LPG досягла 50% через обмеження Ормузької протоки

Обмеження руху через Ормузьку протоку змінило географію світових постачань LPG і збільшило частку США у морській торгівлі приблизно до 50%. Кількість суден, які щодня проходять протокою, скоротилася приблизно до 10 проти довоєнного рівня близько 60. Для Європи зростає ризик дорожчої конкуренції з азійськими покупцями за американський пропан і доступні великі газовози.

Ормузький маршрут працює на частині довоєнної пропускної здатності

Судноплавство через Ормузьку протоку на початку серпня залишалося різко обмеженим. Через маршрут проходило близько 10 суден на добу, тоді як до початку воєнної ескалації середній показник становив приблизно 60 суден.

Для LPG це особливо важливо, оскільки пропан і бутан перевозять спеціалізованими газовозами. На відміну від частини потоків сирої нафти, ці вантажі не можна швидко перенаправити альтернативними трубопроводами в обхід протоки.

Скорочення близькосхідних відвантажень збільшило попит на постачання з американських терміналів. За оцінкою, наведеною Investor’s Business Daily 4 серпня, частка США у світовому морському ринку LPG піднялася приблизно до 50%.

Довші маршрути збільшують попит на газовози

Перехід азійських покупців із близькосхідного на американський ресурс змінює не лише джерело LPG, а й відстань перевезення. Для доставки пропану з узбережжя Мексиканської затоки до Азії судно має пройти значно довший маршрут, ніж під час постачання із Саудівської Аравії, Катару або Об’єднаних Арабських Еміратів.

Це збільшує тонно-милі — показник транспортної роботи, що враховує одночасно обсяг вантажу й відстань. Один газовоз довше залишається зайнятим у рейсі, через що для перевезення того самого місячного обсягу LPG потрібна більша кількість суден.

Dorian LPG, яка експлуатує великі газовози класу VLGC, стала одним із бенефіціарів підвищеного попиту на далекі перевезення. VLGC перевозять великі партії пропану й бутану та є основним типом суден на маршрутах між США й Азією.

Європа конкурує з Азією за ті самі американські партії

Європейський ринок залишався краще забезпеченим, ніж азійський, завдяки імпорту зі США та внутрішнім потокам із Північної Європи. Проте підвищення азійського попиту змінює напрямок гнучких американських вантажів.

Коли ціна LPG в Азії разом із премією за дефіцит перевищує європейський рівень і компенсує дорожчий фрахт, трейдери отримують стимул відправляти більше пропану через Тихий океан. У такій ситуації Європа або отримує менше американського ресурсу, або має підвищувати ціну його залучення.

Цей механізм уже проявлявся наприкінці липня, коли дешевший американський пропан поєднувався з подорожчанням фрахту VLGC. Структурну залежність Європи від нових маршрутів після відмови від російського ресурсу «Термінал» розглядав у матеріалі про зміну європейського імпорту LPG у 2026 році.

Тому висока частка США не означає автоматичного здешевлення LPG. Кінцева ціна доставленої партії залежить від доступності експортного термінала, ставки фрахту, тривалості рейсу, страхування та конкуренції між регіонами.

Джерела: Investor’s Business Daily, S&P Global Energy.