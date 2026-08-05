Дизель у Великій Британії подорожчав до 179,19 пенса за літр

Обновлено: Август 05, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Дизель у Великій Британії подорожчав до 179,19 пенса за літр

Середня роздрібна ціна дизельного пального у Великій Британії за тиждень зросла на 5,22 пенса — до 179,19 пенса за літр. Від 13 липня дизель подорожчав на 14,67 пенса за літр, тоді як його цінова премія до бензину розширилася до 19,30 пенса.

Тижневе зростання дизеля перевищило п’ять пенсів

Міністерство енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності Великої Британії 4 серпня оприлюднило середні ціни на дорожнє пальне за тиждень, що розпочався 3 серпня 2026 року. Дизельне пальне коштувало в середньому 179,19 пенса за літр проти 173,97 пенса тижнем раніше.

Бензин за той самий період подорожчав із 156,13 до 159,89 пенса за літр, або на 3,76 пенса. Отже, дизель зростав швидше, а різниця між цінами двох основних видів моторного пального збільшилася з 17,84 до 19,30 пенса за літр.

Дата Бензин, пенсів за літр Дизель, пенсів за літр Премія дизеля
13 липня 2026 року 150,53 164,52 13,99
20 липня 2026 року 152,29 167,08 14,79
27 липня 2026 року 156,13 173,97 17,84
3 серпня 2026 року 159,89 179,19 19,30

Заправлення 55-літрового бака коштує майже 99 фунтів

За середньою ціною 179,19 пенса за літр заправлення 55-літрового бака дизельного автомобіля коштує близько 98,55 фунта стерлінгів. За один тиждень така заправка подорожчала приблизно на 2,87 фунта.

Паливний акциз у статистичній таблиці залишився на рівні 52,95 пенса за літр, ставка податку на додану вартість — 20%. Отже, тижневе подорожчання відбулося без зміни базових податкових ставок і відображає передусім рух гуртової вартості пального та витрат його постачання.

Нова статистика продовжує тенденцію, описану в матеріалі «Термінала» про те, як дизель у Великій Британії подорожчав на 8,6 пенса за два тижні. Додатковий контекст щодо конкуренції та роздрібної маржі наведено в аналізі британського паливного ринку та історично високої маржі ритейлерів.

Джерела: Міністерство енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності Великої Британії, офіційна таблиця тижневих цін на дорожнє пальне.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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