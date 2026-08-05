Дизель у Великій Британії подорожчав до 179,19 пенса за літр

Середня роздрібна ціна дизельного пального у Великій Британії за тиждень зросла на 5,22 пенса — до 179,19 пенса за літр. Від 13 липня дизель подорожчав на 14,67 пенса за літр, тоді як його цінова премія до бензину розширилася до 19,30 пенса.

Тижневе зростання дизеля перевищило п’ять пенсів

Міністерство енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності Великої Британії 4 серпня оприлюднило середні ціни на дорожнє пальне за тиждень, що розпочався 3 серпня 2026 року. Дизельне пальне коштувало в середньому 179,19 пенса за літр проти 173,97 пенса тижнем раніше.

Бензин за той самий період подорожчав із 156,13 до 159,89 пенса за літр, або на 3,76 пенса. Отже, дизель зростав швидше, а різниця між цінами двох основних видів моторного пального збільшилася з 17,84 до 19,30 пенса за літр.

Дата Бензин, пенсів за літр Дизель, пенсів за літр Премія дизеля 13 липня 2026 року 150,53 164,52 13,99 20 липня 2026 року 152,29 167,08 14,79 27 липня 2026 року 156,13 173,97 17,84 3 серпня 2026 року 159,89 179,19 19,30

Заправлення 55-літрового бака коштує майже 99 фунтів

За середньою ціною 179,19 пенса за літр заправлення 55-літрового бака дизельного автомобіля коштує близько 98,55 фунта стерлінгів. За один тиждень така заправка подорожчала приблизно на 2,87 фунта.

Паливний акциз у статистичній таблиці залишився на рівні 52,95 пенса за літр, ставка податку на додану вартість — 20%. Отже, тижневе подорожчання відбулося без зміни базових податкових ставок і відображає передусім рух гуртової вартості пального та витрат його постачання.

Нова статистика продовжує тенденцію, описану в матеріалі «Термінала» про те, як дизель у Великій Британії подорожчав на 8,6 пенса за два тижні. Додатковий контекст щодо конкуренції та роздрібної маржі наведено в аналізі британського паливного ринку та історично високої маржі ритейлерів.

Джерела: Міністерство енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності Великої Британії, офіційна таблиця тижневих цін на дорожнє пальне.