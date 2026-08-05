HPCL закупила 2 млн барелів західноафриканської нафти для нового НПЗ у Раджастані

Обновлено: Август 05, 2026. Тэги: , , , , , , ,

HPCL закупила 2 млн барелів західноафриканської нафти для нового НПЗ у Раджастані

Індійська Hindustan Petroleum придбала через тендер дві партії нігерійської нафти загальним обсягом 2 млн барелів. Сировина призначена для НПЗ у Раджастані потужністю 180 тис. барелів на добу та має прибути наприкінці вересня.

Закупівля нігерійської нафти забезпечує сировиною нову переробну потужність на одному з найбільших азійських ринків пального

Hindustan Petroleum Corporation Limited придбала у трейдера Glencore нігерійські сорти Okwuibome та Utapate. Сукупний обсяг закупівлі становить 2 млн барелів. Угоду укладено за результатами тендера.

Нафта призначена для підприємства HPCL Rajasthan Refinery Ltd у пустельному штаті Раджастан. Проєктна потужність НПЗ становить 180 тис. барелів на добу. Постачання заплановане на кінець вересня.

Ціну контракту не розкрито. Reuters зазначає, що компанії зазвичай не коментують окремі торговельні операції. HPCL володіє 74% акцій підприємства, решта належить уряду штату Раджастан.

Введення та забезпечення сировиною нових переробних потужностей має значення для балансу глобального ринку нафтопродуктів, оскільки НПЗ вироблятиме моторне пальне для індійського ринку. Водночас матеріал Reuters не наводить запланованої структури випуску бензину, дизпалива та інших продуктів.

Закупівля також відображає розширення географії нафтових потоків до Азії. Для Нігерії угода забезпечує канал збуту нових сортів нафти, а для HPCL — диверсифікацію сировинної бази нового підприємства.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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