Стратегічні запаси нафти Японії в липні зросли до еквівалента 202 днів споживання

Обновлено: Август 05, 2026. Тэги: , , , , , ,

Стратегічні запаси нафти Японії в липні зросли до еквівалента 202 днів споживання

Сукупні нафтові резерви Японії в липні 2026 року збільшилися на обсяг, еквівалентний трьом дням внутрішнього споживання. Станом на 1 серпня державні, комерційні та спільні з країнами-виробниками запаси відповідали 202 дням споживання.

Альтернативні постачання дали змогу припинити скорочення резервів після трьох місяців їхнього використання

Reuters 4 серпня повідомило, що рівень стратегічних запасів підвищився попри тривалу війну з Іраном. Японія змогла залучити альтернативні джерела постачання, що дало змогу компенсувати частину ризиків для традиційних маршрутів.

У червні обсяг резервів скоротився на еквівалент чотирьох днів споживання. У травні зниження становило п’ять днів, а у квітні — 27 днів. Липень став першим місяцем після цієї серії скорочень, коли показник знову зріс.

До сукупного показника входять державні стратегічні резерви, обов’язкові запаси приватних компаній та нафта, яку Японія спільно зберігає з країнами-виробниками. Станом на 1 серпня їхній загальний обсяг відповідав 202 дням внутрішнього споживання.

Після травня уряд Японії не ухвалював нових рішень про додаткове вивільнення нафти з резервів. Агентство зазначає, що у 2025 році країна отримувала 94% імпортованої сирої нафти з Близького Сходу, що робить стабільність морських маршрутів особливо важливою для її енергетичної безпеки.

Дані Японії показують, як зміна напрямів закупівлі може впливати на швидкість використання стратегічних запасів у період порушення традиційних потоків.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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