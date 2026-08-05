Стратегічні запаси нафти Японії в липні зросли до еквівалента 202 днів споживання

Сукупні нафтові резерви Японії в липні 2026 року збільшилися на обсяг, еквівалентний трьом дням внутрішнього споживання. Станом на 1 серпня державні, комерційні та спільні з країнами-виробниками запаси відповідали 202 дням споживання.

Альтернативні постачання дали змогу припинити скорочення резервів після трьох місяців їхнього використання

Reuters 4 серпня повідомило, що рівень стратегічних запасів підвищився попри тривалу війну з Іраном. Японія змогла залучити альтернативні джерела постачання, що дало змогу компенсувати частину ризиків для традиційних маршрутів.

У червні обсяг резервів скоротився на еквівалент чотирьох днів споживання. У травні зниження становило п’ять днів, а у квітні — 27 днів. Липень став першим місяцем після цієї серії скорочень, коли показник знову зріс.

До сукупного показника входять державні стратегічні резерви, обов’язкові запаси приватних компаній та нафта, яку Японія спільно зберігає з країнами-виробниками. Станом на 1 серпня їхній загальний обсяг відповідав 202 дням внутрішнього споживання.

Після травня уряд Японії не ухвалював нових рішень про додаткове вивільнення нафти з резервів. Агентство зазначає, що у 2025 році країна отримувала 94% імпортованої сирої нафти з Близького Сходу, що робить стабільність морських маршрутів особливо важливою для її енергетичної безпеки.

Дані Японії показують, як зміна напрямів закупівлі може впливати на швидкість використання стратегічних запасів у період порушення традиційних потоків.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.