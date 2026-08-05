Suncor встановила квартальний рекорд переробки нафти на своїх НПЗ

Канадська Suncor у другому кварталі збільшила переробку нафти до рекордних для цього періоду 470,6 тис. барелів на добу. Завантаження НПЗ підвищилося з 87% до 92%, а фінансові результати підтримали вищі ціни на нафту та маржа переробки.

Збільшення випуску нафтопродуктів у Канаді відбулося на тлі обмежень постачання з Перської затоки

Обсяг переробки нафти на підприємствах Suncor у другому кварталі становив 470,6 тис. барелів на добу. Роком раніше компанія переробляла 442,3 тис. барелів на добу. Рівень використання потужностей підвищився до 92% із 87%.

Suncor повідомила про скоригований операційний прибуток у розмірі 3,23 канадського долара на акцію за квартал, що завершився 30 червня. Середній прогноз аналітиків, опитаних LSEG, становив 3,07 канадського долара.

Reuters зазначає, що високі ціни, спричинені війною з Іраном і перебоями в Перській затоці, поліпшили фінансові умови для канадських нафтових компаній. Канадська нафта не залежить від морських вузьких місць Близького Сходу, що підвищило інтерес до неї в умовах обмеженого руху через Ормузьку протоку.

Водночас сукупний видобуток Suncor зменшився з 808,1 тис. до 760,9 тис. барелів на добу. Компанія пояснила скорочення, зокрема, плановим ремонтом на об’єкті Firebag.

Зростання переробки означає збільшення обсягів бензину, дизпалива та інших нафтопродуктів, доступних на північноамериканському ринку. Окремих даних щодо випуску саме дизельного пального в матеріалі Reuters не наведено.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.