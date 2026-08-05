Suncor встановила квартальний рекорд переробки нафти на своїх НПЗ

Обновлено: Август 05, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Suncor встановила квартальний рекорд переробки нафти на своїх НПЗ

Канадська Suncor у другому кварталі збільшила переробку нафти до рекордних для цього періоду 470,6 тис. барелів на добу. Завантаження НПЗ підвищилося з 87% до 92%, а фінансові результати підтримали вищі ціни на нафту та маржа переробки.

Збільшення випуску нафтопродуктів у Канаді відбулося на тлі обмежень постачання з Перської затоки

Обсяг переробки нафти на підприємствах Suncor у другому кварталі становив 470,6 тис. барелів на добу. Роком раніше компанія переробляла 442,3 тис. барелів на добу. Рівень використання потужностей підвищився до 92% із 87%.

Suncor повідомила про скоригований операційний прибуток у розмірі 3,23 канадського долара на акцію за квартал, що завершився 30 червня. Середній прогноз аналітиків, опитаних LSEG, становив 3,07 канадського долара.

Reuters зазначає, що високі ціни, спричинені війною з Іраном і перебоями в Перській затоці, поліпшили фінансові умови для канадських нафтових компаній. Канадська нафта не залежить від морських вузьких місць Близького Сходу, що підвищило інтерес до неї в умовах обмеженого руху через Ормузьку протоку.

Водночас сукупний видобуток Suncor зменшився з 808,1 тис. до 760,9 тис. барелів на добу. Компанія пояснила скорочення, зокрема, плановим ремонтом на об’єкті Firebag.

Зростання переробки означає збільшення обсягів бензину, дизпалива та інших нафтопродуктів, доступних на північноамериканському ринку. Окремих даних щодо випуску саме дизельного пального в матеріалі Reuters не наведено.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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