Заправлення 55-літрового бака дизпальним у Великій Британії знову коштує £100

Середня ціна бензину у Великій Британії 5 серпня підвищилася до 161,5 пенса за літр, а дизельного пального — до 181,5 пенса. За даними автомобільної організації RAC, вартість повного 55-літрового бака досягла £89 для бензину та £100 для дизпального.

Зростання цін після липневих мінімумів повністю перейшло у витрати британських автомобілістів

Середня ціна літра бензину підвищилася майже на 11 пенсів, або на 7%, порівняно з мінімумом, зафіксованим 6 липня. Дизельне пальне подорожчало майже на 17 пенсів, або на 10%, порівняно з мінімальним рівнем 164,5 пенса за літр 9 липня.

За розрахунками RAC, заправлення 55-літрового сімейного автомобіля дизельним пальним знову коштує £100. Востаннє британські водії стикалися з таким рівнем витрат на початку червня. Заправлення аналогічного бака бензином коштує £89 — це найвище значення від початку війни на Близькому Сході 28 лютого.

Матеріал The Guardian пов’язує подорожчання на АЗС із попереднім зростанням нафтових котирувань і перебоями в Ормузькій протоці. Водночас на момент публікації Brent знову торгувалася поблизу $80 за барель на тлі повідомлень про переговори щодо судноплавства.

Керівник напряму політики RAC Саймон Вільямс заявив:

«Щоденне підвищення цін має припинитися, а зниження — розпочатися, якщо вартість бареля залишатиметься поблизу цього рівня».

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.