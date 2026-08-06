Рубрика | Україна

Заправлення 55-літрового бака дизпальним у Великій Британії знову коштує £100

Обновлено: Август 06, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Заправлення 55-літрового бака дизпальним у Великій Британії знову коштує £100

Середня ціна бензину у Великій Британії 5 серпня підвищилася до 161,5 пенса за літр, а дизельного пального — до 181,5 пенса. За даними автомобільної організації RAC, вартість повного 55-літрового бака досягла £89 для бензину та £100 для дизпального.

Зростання цін після липневих мінімумів повністю перейшло у витрати британських автомобілістів

Середня ціна літра бензину підвищилася майже на 11 пенсів, або на 7%, порівняно з мінімумом, зафіксованим 6 липня. Дизельне пальне подорожчало майже на 17 пенсів, або на 10%, порівняно з мінімальним рівнем 164,5 пенса за літр 9 липня.

За розрахунками RAC, заправлення 55-літрового сімейного автомобіля дизельним пальним знову коштує £100. Востаннє британські водії стикалися з таким рівнем витрат на початку червня. Заправлення аналогічного бака бензином коштує £89 — це найвище значення від початку війни на Близькому Сході 28 лютого.

Матеріал The Guardian пов’язує подорожчання на АЗС із попереднім зростанням нафтових котирувань і перебоями в Ормузькій протоці. Водночас на момент публікації Brent знову торгувалася поблизу $80 за барель на тлі повідомлень про переговори щодо судноплавства.

Керівник напряму політики RAC Саймон Вільямс заявив:

«Щоденне підвищення цін має припинитися, а зниження — розпочатися, якщо вартість бареля залишатиметься поблизу цього рівня».

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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