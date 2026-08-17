Приховані перевезення нафти через Ормуз підтримують більші потоки, ніж оцінював ринок

Обновлено: Август 17, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Приховані перевезення нафти через Ормуз підтримують більші потоки, ніж оцінював ринок

Виробники Близького Сходу продовжують вивозити значні обсяги нафти з Перської затоки за допомогою суден, рух яких складно відстежувати. За даними Bloomberg, такі потоки перевищують ринкову оцінку 4 млн барелів на добу і стали одним із чинників, що утримували Brent переважно в діапазоні $80–90 за барель у серпні.

Часткове відновлення потоків через Ормуз стримує ціновий шок, але перевезення залишаються високоризиковими

16 серпня 2026 року Bloomberg повідомив, що близькосхідні виробники активно використовують схему перевезень, за якої нафта проходить Ормузьку протоку малопомітними суднами, а потім перевантажується на танкери в Оманській затоці. За словами співрозмовників агентства, операції тривають інтенсивно попри нещодавні атаки на судна.

Оцінити точний масштаб потоків складно через обмежену інформацію про місцезнаходження суден. Водночас джерела Bloomberg заявили, що фактичні обсяги перевищують ринкові оцінки у 4 млн барелів на добу, не назвавши точнішої цифри.

До початку війни через Ормуз проходило близько 20 млн барелів нафти на добу — приблизно п’ята частина світового постачання. Міністр енергетики США Кріс Райт раніше повідомив, що за попередні сім днів через протоку проходило близько 9 млн барелів на добу. Bloomberg зазначає, що такий показник перебував біля верхньої межі ринкових оцінок і становив майже половину довоєнного потоку.

За оцінкою трейдерів та аналітиків, саме ці перевезення стали однією з причин, через які ф’ючерси Brent більшу частину серпня перебували в діапазоні $80–90 за барель. Разом із ними вплив війни обмежували альтернативні трубопровідні маршрути, вивільнення запасів і скорочення попиту.

Дані Bloomberg, Kpler і Vortexa свідчили, що через протоку таким способом переміщувалася нафта з ОАЕ, Іраку, Катару та Кувейту. Біля узбережжя Оману перебувало близько 150 суден різного класу проти приблизно 40 у січні, за супутниковими даними Sentinel-1 Європейського Союзу.

«Це “темна” торгівля. Зараз це єдиний варіант, бо не всі судновласники готові ризикувати», — заявив генеральний директор Heidmar Maritime Holdings Панкей Ханна.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Bloomberg у ліцензійній публікації gCaptain.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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