Приховані перевезення нафти через Ормуз підтримують більші потоки, ніж оцінював ринок

Виробники Близького Сходу продовжують вивозити значні обсяги нафти з Перської затоки за допомогою суден, рух яких складно відстежувати. За даними Bloomberg, такі потоки перевищують ринкову оцінку 4 млн барелів на добу і стали одним із чинників, що утримували Brent переважно в діапазоні $80–90 за барель у серпні.

Часткове відновлення потоків через Ормуз стримує ціновий шок, але перевезення залишаються високоризиковими

16 серпня 2026 року Bloomberg повідомив, що близькосхідні виробники активно використовують схему перевезень, за якої нафта проходить Ормузьку протоку малопомітними суднами, а потім перевантажується на танкери в Оманській затоці. За словами співрозмовників агентства, операції тривають інтенсивно попри нещодавні атаки на судна.

Оцінити точний масштаб потоків складно через обмежену інформацію про місцезнаходження суден. Водночас джерела Bloomberg заявили, що фактичні обсяги перевищують ринкові оцінки у 4 млн барелів на добу, не назвавши точнішої цифри.

До початку війни через Ормуз проходило близько 20 млн барелів нафти на добу — приблизно п’ята частина світового постачання. Міністр енергетики США Кріс Райт раніше повідомив, що за попередні сім днів через протоку проходило близько 9 млн барелів на добу. Bloomberg зазначає, що такий показник перебував біля верхньої межі ринкових оцінок і становив майже половину довоєнного потоку.

За оцінкою трейдерів та аналітиків, саме ці перевезення стали однією з причин, через які ф’ючерси Brent більшу частину серпня перебували в діапазоні $80–90 за барель. Разом із ними вплив війни обмежували альтернативні трубопровідні маршрути, вивільнення запасів і скорочення попиту.

Дані Bloomberg, Kpler і Vortexa свідчили, що через протоку таким способом переміщувалася нафта з ОАЕ, Іраку, Катару та Кувейту. Біля узбережжя Оману перебувало близько 150 суден різного класу проти приблизно 40 у січні, за супутниковими даними Sentinel-1 Європейського Союзу.

«Це “темна” торгівля. Зараз це єдиний варіант, бо не всі судновласники готові ризикувати», — заявив генеральний директор Heidmar Maritime Holdings Панкей Ханна.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Bloomberg у ліцензійній публікації gCaptain.