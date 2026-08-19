Європейський дизель подорожчав до $167 за барель: покупці конкурують за дефіцитні вантажі

Обновлено: Август 19, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Еталонна ціна європейського дизельного пального наприкінці минулого тижня досягла $167 за барель проти приблизно $87 роком раніше. Дизельний крек-спред у Північно-Західній Європі становив близько $90 за барель проти середніх $24 у 2025 році. Європа, Бразилія та Туреччина дедалі активніше конкурують за альтернативні вантажі зі США та Індії.

Дефіцит готового продукту став дорожчим за саму нафту

Світовий ринок дизельного пального ввійшов у фазу гострої конкуренції за фізичні вантажі. За даними The Wall Street Journal від 18 серпня, еталонна ціна європейського дизелю наприкінці минулого тижня сягнула $167 за барель, тоді як приблизно рік тому вона становила $87 за барель.

Ще виразніший сигнал дає крек-спред — різниця між вартістю готового дизпального та сирої нафти, яка відображає економіку його виробництва. У Північно-Західній Європі цей показник становив близько $90 за барель проти середнього рівня $24 за барель у 2025 році. Таким чином, основне напруження зосередилося не лише в сегменті сирої нафти, а й безпосередньо у виробництві та доступності готового пального.

Це продовжує тенденцію, яку «Термінал» раніше фіксував у запасах газойлю в хабі ARA та дизельних крек-спредах.

Європа конкурує з Бразилією та Туреччиною за заміщення російського дизелю

Однією з причин дефіциту стало скорочення російського виробництва пального після ударів по НПЗ та обмеження експорту дизпального. Покупці, які раніше отримували російський ресурс, змушені шукати заміщення на інших ринках.

У результаті Європа конкурує з Бразилією та Туреччиною за вантажі зі США та Індії. Американський ринок став одним із головних джерел додаткового ресурсу, але його можливості не безмежні: високий експорт відбувається на тлі дуже низьких внутрішніх запасів дистилятів.

Для європейського ринку така конкуренція означає, що висока ціна є не лише наслідком дорожчої сировини. Вона відображає премію за доступний фізичний дизель у ситуації, коли кілька великих регіонів одночасно шукають заміщення в обмеженого кола постачальників. Раніше «Термінал» аналізував, як обмеження російського експорту поглибило дефіцит середніх дистилятів.

Джерела: The Wall Street Journal.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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