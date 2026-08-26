Дизельне пальне у США подорожчало за тиждень на 19,8 цента — до $5,652 за галон

Управління енергетичної інформації США 25 серпня повідомило про подальше зростання роздрібної вартості дорожнього дизельного пального. Середня ціна досягла $5,652 за галон і була на $1,944 вищою, ніж рік тому. Найдорожчим регіоном залишалося західне узбережжя.

Подорожчання охопило всі основні регіони США, а річний приріст наблизився до $2 за галон

За даними U.S. Energy Information Administration, оприлюдненими 25 серпня 2026 року, середня роздрібна ціна дорожнього дизельного пального у США за станом на 24 серпня становила $5,652 за галон. За тиждень вона підвищилася на $0,198, за рік — на $1,944, а порівняно з аналогічним періодом двома роками раніше — на $2,001. Показники включають усі податки.

На східному узбережжі дизель коштував у середньому $5,498 за галон, що на $0,158 більше, ніж попереднього тижня. У Новій Англії ціна досягла $5,716, у центральній частині Атлантичного узбережжя — $5,840, а в південній частині — $5,350 за галон.

На Середньому Заході середня ціна піднялася на $0,201, до $5,636 за галон. Найбільший тижневий приріст серед регіонів EIA зафіксувала на узбережжі Мексиканської затоки: на $0,244, до $5,481. У районі Скелястих гір показник становив $5,537, збільшившись на $0,110.

Західне узбережжя залишалося найдорожчим великим регіоном із ціною $6,407 за галон, що на $0,204 вище за попередній тиждень. У Каліфорнії дизель подорожчав на $0,255, до $7,040 за галон. За межами Каліфорнії середній показник західного узбережжя становив $5,859.

EIA не наводить на цій сторінці причин тижневої зміни, тому дані фіксують саме масштаб цінового руху. Одночасне подорожчання в усіх регіонах свідчить про загальнонаціональний характер зміни, а не про локальний стрибок в одному зі штатів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.