Продажі пального Sinopec впали до рівня 2017 року на тлі структурного скорочення попиту

Найбільший у світі нафтопереробник Sinopec проводить масштабну перебудову бізнесу через падіння внутрішнього попиту на моторне пальне, надлишкові потужності нафтохімії та глобальну нафтову кризу. За даними китайського державного регулятора, наведеними Reuters 25 серпня, продажі пального компанії опустилися до рівня 2017 року.

Падіння попиту на традиційне моторне пальне змушує найбільшого світового нафтопереробника змінювати бізнес-модель

Голова Sinopec Хоу Ціцзюнь, який очолив компанію близько року тому, розпочав реорганізацію, що передбачає більшу самостійність основних бізнес-напрямів.

Компанія сформувала чотири центри прибутку: нафту, газ і нову енергетику; переробку та хімію; фінанси та стратегічні нові напрями; глобальну торгівлю разом із маркетингом пального, природного газу та хімічної продукції.

Державний регулятор SASAC повідомив, що продажі пального Sinopec знизилися до рівня 2017 року, а компанія стикається зі складним завданням утримання частки внутрішнього ринку.

Одночасно Sinopec працює в умовах надлишкових нафтохімічних потужностей і проблем із постачанням сирої нафти, пов’язаних із кризою на Близькому Сході.

Зміна стратегії найбільшого світового нафтопереробника є одним із сигналів структурної трансформації попиту на бензин та інші традиційні моторні палива на найбільшому азійському ринку.

«У міру збільшення масштабу компанії її здатність реагувати на зміни ринку стає недостатньою, а синдром великої компанії ще потрібно подолати», — заявив голова Sinopec Хоу Ціцзюнь.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.