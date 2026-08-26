Продажі пального Sinopec впали до рівня 2017 року на тлі структурного скорочення попиту

Обновлено: Август 26, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Продажі пального Sinopec впали до рівня 2017 року на тлі структурного скорочення попиту

Найбільший у світі нафтопереробник Sinopec проводить масштабну перебудову бізнесу через падіння внутрішнього попиту на моторне пальне, надлишкові потужності нафтохімії та глобальну нафтову кризу. За даними китайського державного регулятора, наведеними Reuters 25 серпня, продажі пального компанії опустилися до рівня 2017 року.

Падіння попиту на традиційне моторне пальне змушує найбільшого світового нафтопереробника змінювати бізнес-модель

Голова Sinopec Хоу Ціцзюнь, який очолив компанію близько року тому, розпочав реорганізацію, що передбачає більшу самостійність основних бізнес-напрямів.

Компанія сформувала чотири центри прибутку: нафту, газ і нову енергетику; переробку та хімію; фінанси та стратегічні нові напрями; глобальну торгівлю разом із маркетингом пального, природного газу та хімічної продукції.

Державний регулятор SASAC повідомив, що продажі пального Sinopec знизилися до рівня 2017 року, а компанія стикається зі складним завданням утримання частки внутрішнього ринку.

Одночасно Sinopec працює в умовах надлишкових нафтохімічних потужностей і проблем із постачанням сирої нафти, пов’язаних із кризою на Близькому Сході.

Зміна стратегії найбільшого світового нафтопереробника є одним із сигналів структурної трансформації попиту на бензин та інші традиційні моторні палива на найбільшому азійському ринку.

«У міру збільшення масштабу компанії її здатність реагувати на зміни ринку стає недостатньою, а синдром великої компанії ще потрібно подолати», — заявив голова Sinopec Хоу Ціцзюнь.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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