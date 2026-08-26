росія готується продовжити заборону експорту дизпалива через проблеми НПЗ і дефіцит пального

росія планує продовжити заборону експорту дизельного пального щонайменше до кінця вересня, повідомили Reuters три галузеві джерела. Причиною є нестача пального на внутрішньому ринку та простої частини НПЗ після повторних українських ударів. Окремо вже діє заборона експорту автомобільного бензину до 31 січня 2027 року.

Скорочення російської переробки змушує владу й надалі обмежувати вивезення моторного пального

За даними Reuters від 25 серпня, уряд готується продовжити заборону експорту дизпалива на вересень. Одне з джерел повідомило, що розглядається також варіант продовження обмежень до кінця 2026 року.

Міністерство енергетики росії не відповіло на запит Reuters щодо коментаря.

Початкову заборону було запроваджено з 8 до 31 липня як частину заходів для стабілізації внутрішнього паливного ринку. Згодом її дію для виробників продовжили до 31 серпня.

Окремо росія заборонила експорт дизпалива невиробникам, а експорт моторного бензину — до 31 січня 2027 року. Вивезення авіаційного пального обмежене до кінця листопада 2026 року.

У серпні нестача пального знову проявилася в окремих регіонах після тимчасового поліпшення ситуації наприкінці липня. Частина НПЗ залишається на позапланових ремонтах після атак.

Одне з джерел Reuters зазначило, що режим обмеження дизельного експорту може змінюватися залежно від відновлення виробництва після завершення ремонтів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.