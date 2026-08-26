Японія не планує нових інтервенцій з нафтових резервів у вересні та жовтні

Обновлено: Август 26, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Японія не планує нових інтервенцій з нафтових резервів у вересні та жовтні

Японія не планує додаткового вивільнення сирої нафти з державних резервів у вересні та жовтні, повідомив 25 серпня міністр економіки, торгівлі та промисловості Рьосей Акадзава. Водночас у вересні країна очікує скорочення закупівель приблизно до 80% середнього місячного рівня минулого року через подовження маршрутів доставки.

Запаси та альтернативні постачання мають компенсувати вересневе скорочення фізичного надходження нафти

За словами Акадзави, закупівлі сирої нафти у серпні мають приблизно відповідати середньому місячному показнику 2025 року. У вересні обсяги знизяться приблизно до 80% цього рівня.

Причиною є зміна морської логістики. Танкерні маршрути, які зазвичай проходили через Баб-ель-Мандебську протоку, перенаправляються на довший маршрут.

Доставка нафти до Японії новим маршрутом займає приблизно 55 днів порівняно з 21–23 днями через Баб-ель-Мандебську протоку.

Міністр зазначив, що частину державних резервів, рішення про вивільнення яких уже було ухвалено раніше, поки не використали завдяки успіхам у пошуку альтернативних джерел постачання. Цього обсягу, за його словами, достатньо, щоб забезпечити вересневу пропозицію на рівні середнього місяця минулого року.

У жовтні Японія очікує повернення закупівель сирої нафти до середнього минулорічного рівня.

«Використання тієї частини резервів, яку ще не було задіяно, забезпечить у вересні постачання сирої нафти в обсязі, еквівалентному середньому місячному показнику минулого року», — заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Рьосей Акадзава.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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