Японія не планує нових інтервенцій з нафтових резервів у вересні та жовтні

Японія не планує додаткового вивільнення сирої нафти з державних резервів у вересні та жовтні, повідомив 25 серпня міністр економіки, торгівлі та промисловості Рьосей Акадзава. Водночас у вересні країна очікує скорочення закупівель приблизно до 80% середнього місячного рівня минулого року через подовження маршрутів доставки.

Запаси та альтернативні постачання мають компенсувати вересневе скорочення фізичного надходження нафти

За словами Акадзави, закупівлі сирої нафти у серпні мають приблизно відповідати середньому місячному показнику 2025 року. У вересні обсяги знизяться приблизно до 80% цього рівня.

Причиною є зміна морської логістики. Танкерні маршрути, які зазвичай проходили через Баб-ель-Мандебську протоку, перенаправляються на довший маршрут.

Доставка нафти до Японії новим маршрутом займає приблизно 55 днів порівняно з 21–23 днями через Баб-ель-Мандебську протоку.

Міністр зазначив, що частину державних резервів, рішення про вивільнення яких уже було ухвалено раніше, поки не використали завдяки успіхам у пошуку альтернативних джерел постачання. Цього обсягу, за його словами, достатньо, щоб забезпечити вересневу пропозицію на рівні середнього місяця минулого року.

У жовтні Японія очікує повернення закупівель сирої нафти до середнього минулорічного рівня.

«Використання тієї частини резервів, яку ще не було задіяно, забезпечить у вересні постачання сирої нафти в обсязі, еквівалентному середньому місячному показнику минулого року», — заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Рьосей Акадзава.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.