  Brent подорожчала на 4% — до п’ятимісячного максимуму $113,17 за барель

Нафта Brent 22 жовтня зросла на $4,35, або 4%, до $113,17 за барель. Ринок відреагував на атаки хуситів у Саудівській Аравії, загрози судноплавству в Ормузькій і Баб-ель-Мандебській протоках та евакуацію персоналу зі штаб-квартири Saudi Aramco у Дахрані.

Відновлення близькосхідного експорту не компенсувало зростання премії за воєнний ризик

Ф’ючерси Brent завершили торги 22 жовтня на рівні $113,17 за барель — найвищому від 4 травня. Американська WTI подорожчала на $2,32, або 2,4%, до $99,47 за барель.

Saudi Aramco наказала працівникам залишити штаб-квартиру в Дахрані поблизу Бахрейну на тлі загострення протистояння між Саудівською Аравією та єменськими хуситами. Бойові дії наблизилися до Баб-ель-Мандебської протоки — ключового маршруту між Червоним морем та Аденською затокою.

За оцінкою Morgan Stanley, експорт сирої нафти з Близького Сходу попереднього тижня становив близько 17 млн барелів на добу. За даними Kpler, протягом 12 місяців до початку війни середній показник дорівнював приблизно 18 млн барелів на добу.

Попри відновлення фізичних потоків, учасники ринку враховували ризик нових атак на судна в Ормузькій протоці та енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії. Посилення воєнних загроз переважило вплив збільшення близькосхідного експорту.

У Лівії закриття клапана на трубопроводі від родовищ Hamada і Tahara до порту Zawiya призвело до скорочення видобутку на обох родовищах. Точний обсяг зниження джерело не назвало.

«Відновлення експорту більш ніж компенсують атаки на судна в Ормузькій протоці та удари по Саудівській Аравії», — заявив аналітик PVM Oil Тамаш Варга.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.