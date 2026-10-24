  Brent подорожчала на 4% — до п’ятимісячного максимуму $113,17 за барель

Обновлено: Октябрь 24, 2026.

Нафта Brent 22 жовтня зросла на $4,35, або 4%, до $113,17 за барель. Ринок відреагував на атаки хуситів у Саудівській Аравії, загрози судноплавству в Ормузькій і Баб-ель-Мандебській протоках та евакуацію персоналу зі штаб-квартири Saudi Aramco у Дахрані.

Відновлення близькосхідного експорту не компенсувало зростання премії за воєнний ризик

Ф’ючерси Brent завершили торги 22 жовтня на рівні $113,17 за барель — найвищому від 4 травня. Американська WTI подорожчала на $2,32, або 2,4%, до $99,47 за барель.

Saudi Aramco наказала працівникам залишити штаб-квартиру в Дахрані поблизу Бахрейну на тлі загострення протистояння між Саудівською Аравією та єменськими хуситами. Бойові дії наблизилися до Баб-ель-Мандебської протоки — ключового маршруту між Червоним морем та Аденською затокою.

За оцінкою Morgan Stanley, експорт сирої нафти з Близького Сходу попереднього тижня становив близько 17 млн барелів на добу. За даними Kpler, протягом 12 місяців до початку війни середній показник дорівнював приблизно 18 млн барелів на добу.

Попри відновлення фізичних потоків, учасники ринку враховували ризик нових атак на судна в Ормузькій протоці та енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії. Посилення воєнних загроз переважило вплив збільшення близькосхідного експорту.

У Лівії закриття клапана на трубопроводі від родовищ Hamada і Tahara до порту Zawiya призвело до скорочення видобутку на обох родовищах. Точний обсяг зниження джерело не назвало.

«Відновлення експорту більш ніж компенсують атаки на судна в Ормузькій протоці та удари по Саудівській Аравії», — заявив аналітик PVM Oil Тамаш Варга.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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