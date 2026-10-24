Фермери США остерігаються використовувати неоподатковуване дизпаливо на дорогах

Федеральна влада США дозволила до 31 грудня використовувати на дорогах забарвлене червоне дизпаливо без федерального штрафу. Однак податки й санкції штатів залишилися чинними, а фермери побоюються штрафів до $10 тис. та тривалого збереження барвника в паливних баках.

Федеральна пільга не скасувала обмежень штатів і не збільшила фізичну пропозицію дизпалива

Президент США Дональд Трамп у жовтні підписав указ про тимчасове розширення використання червоного дизпалива, яке зазвичай призначене для сільськогосподарської та іншої позашляхової техніки й не обкладається дорожнім паливним податком.

Служба внутрішніх доходів не застосовуватиме федеральний штраф за використання такого пального на дорогах у період від 1 жовтня до 31 грудня. Водночас указ не скасовує податків, правил і штрафів окремих штатів.

У Канзасі незаконне використання забарвленого дизпалива на дорогах може спричинити штраф від $1 тис. до $10 тис., призупинення посвідчення водія та кримінальне провадження. Губернаторка штату Лора Келлі заявила, що реалізувати федеральний указ у запропонованому вигляді юридично неможливо.

Фермери також побоюються, що сліди червоного барвника можуть залишатися в баках після завершення пільгового періоду. Для частини господарств економія є обмеженою, оскільки дорожнє пальне для осіннього сезону вже придбано заздалегідь.

Фермер із Міннесоти Джей Сорг оцінив потенційну економію свого господарства у $1 500–2 000. Він заявив, що цього недостатньо для компенсації загального зростання витрат на пальне та інші ресурси.

«На мій погляд, це зовсім не варте ризику. Залишки барвника можуть зберігатися роками», — заявив президент Kansas Farm Bureau Гленн Бранкоу.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.