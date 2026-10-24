Фермери США остерігаються використовувати неоподатковуване дизпаливо на дорогах

Обновлено: Октябрь 24, 2026.

Федеральна влада США дозволила до 31 грудня використовувати на дорогах забарвлене червоне дизпаливо без федерального штрафу. Однак податки й санкції штатів залишилися чинними, а фермери побоюються штрафів до $10 тис. та тривалого збереження барвника в паливних баках.

Федеральна пільга не скасувала обмежень штатів і не збільшила фізичну пропозицію дизпалива

Президент США Дональд Трамп у жовтні підписав указ про тимчасове розширення використання червоного дизпалива, яке зазвичай призначене для сільськогосподарської та іншої позашляхової техніки й не обкладається дорожнім паливним податком.

Служба внутрішніх доходів не застосовуватиме федеральний штраф за використання такого пального на дорогах у період від 1 жовтня до 31 грудня. Водночас указ не скасовує податків, правил і штрафів окремих штатів.

У Канзасі незаконне використання забарвленого дизпалива на дорогах може спричинити штраф від $1 тис. до $10 тис., призупинення посвідчення водія та кримінальне провадження. Губернаторка штату Лора Келлі заявила, що реалізувати федеральний указ у запропонованому вигляді юридично неможливо.

Фермери також побоюються, що сліди червоного барвника можуть залишатися в баках після завершення пільгового періоду. Для частини господарств економія є обмеженою, оскільки дорожнє пальне для осіннього сезону вже придбано заздалегідь.

Фермер із Міннесоти Джей Сорг оцінив потенційну економію свого господарства у $1 500–2 000. Він заявив, що цього недостатньо для компенсації загального зростання витрат на пальне та інші ресурси.

«На мій погляд, це зовсім не варте ризику. Залишки барвника можуть зберігатися роками», — заявив президент Kansas Farm Bureau Гленн Бранкоу.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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