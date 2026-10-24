Рубрика | Україна

Німецькі споживачі отримали лише €0,14 із €0,17 податкового зниження на дизпаливо — Ifo

Обновлено: Октябрь 24, 2026.

Дослідження Ifo показало, що тимчасове скорочення податкового навантаження на €0,17 за літр не повністю відобразилося в німецьких цінах на дизпаливо. За останні сім днів споживачам передали близько €0,14 за літр, тоді як для бензину рівень перенесення пільги був вищим.

Близько €0,03 податкової пільги на літр дизпалива не дійшли до кінцевої ціни

Інститут економічних досліджень Ifo 22 жовтня повідомив, що німецькі водії отримали лише частину ефекту від тимчасового зниження паливного податку, запровадженого урядом канцлера Фрідріха Мерца на тлі високих енергетичних цін.

За оцінкою інституту, протягом останніх семи днів у роздрібну ціну дизпалива було перенесено приблизно €0,14 із загального податкового зниження на €0,17 за літр. Для бензину Super E5 споживачі отримали повний розмір пільги, а для Super E10 — близько €0,16 за літр.

Заступник керівника центру державних фінансів Ifo Флоріан Ноймаєр зазначив, що схожа ситуація виникала під час попередньої програми зниження паливного податку: дизельні ціни також не відобразили всю суму державної підтримки.

Міністерство економіки Німеччини заявило, що наявні оцінки наукових установ загалом свідчать про перенесення основної частини пільги на споживачів. Міністерство фінансів очікує, що податкове скорочення буде передано повністю. Обидва відомства не прокоментували безпосередньо розрахунки Ifo.

Німецький інститут економічних досліджень DIW раніше оцінював, що споживачі отримують близько двох третин податкового ефекту. DIW пов’язував неповне перенесення пільги з ознаками слабкої конкуренції на рівні нафтопереробки та гуртового продажу.

Тимчасове податкове зниження діятиме до 31 грудня 2026 року. Очікувані втрати державних фінансів Німеччини становлять близько €2,5 млрд.

«Паливна пільга знову перетворюється на пільгу для компаній», — заявила голова Федерації німецьких організацій споживачів Рамона Поп.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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