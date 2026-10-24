Німецькі споживачі отримали лише €0,14 із €0,17 податкового зниження на дизпаливо — Ifo

Дослідження Ifo показало, що тимчасове скорочення податкового навантаження на €0,17 за літр не повністю відобразилося в німецьких цінах на дизпаливо. За останні сім днів споживачам передали близько €0,14 за літр, тоді як для бензину рівень перенесення пільги був вищим.

Близько €0,03 податкової пільги на літр дизпалива не дійшли до кінцевої ціни

Інститут економічних досліджень Ifo 22 жовтня повідомив, що німецькі водії отримали лише частину ефекту від тимчасового зниження паливного податку, запровадженого урядом канцлера Фрідріха Мерца на тлі високих енергетичних цін.

За оцінкою інституту, протягом останніх семи днів у роздрібну ціну дизпалива було перенесено приблизно €0,14 із загального податкового зниження на €0,17 за літр. Для бензину Super E5 споживачі отримали повний розмір пільги, а для Super E10 — близько €0,16 за літр.

Заступник керівника центру державних фінансів Ifo Флоріан Ноймаєр зазначив, що схожа ситуація виникала під час попередньої програми зниження паливного податку: дизельні ціни також не відобразили всю суму державної підтримки.

Міністерство економіки Німеччини заявило, що наявні оцінки наукових установ загалом свідчать про перенесення основної частини пільги на споживачів. Міністерство фінансів очікує, що податкове скорочення буде передано повністю. Обидва відомства не прокоментували безпосередньо розрахунки Ifo.

Німецький інститут економічних досліджень DIW раніше оцінював, що споживачі отримують близько двох третин податкового ефекту. DIW пов’язував неповне перенесення пільги з ознаками слабкої конкуренції на рівні нафтопереробки та гуртового продажу.

Тимчасове податкове зниження діятиме до 31 грудня 2026 року. Очікувані втрати державних фінансів Німеччини становлять близько €2,5 млрд.

«Паливна пільга знову перетворюється на пільгу для компаній», — заявила голова Федерації німецьких організацій споживачів Рамона Поп.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.