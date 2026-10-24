Valero отримала рекордний квартальний прибуток за маржі переробки $39,24 за барель

Обновлено: Октябрь 24, 2026.

Valero Energy зафіксувала найвищий квартальний прибуток у своїй історії. Маржа переробки майже потроїлася — до $39,24 за барель, а скоригований операційний прибуток переробного сегмента перевищив торішній показник більш ніж у п’ять разів і досяг $8,8 млрд.

Дефіцит дизпалива та бензину збільшив прибутковість американської нафтопереробки

Valero Energy 22 жовтня повідомила про рекордні фінансові результати за третій квартал 2026 року. Компанія пов’язала зростання прибутку з високою маржею нафтопереробки на тлі порушень постачання пального через війни з Іраном та проти України.

Скоригований прибуток становив $23,90 на акцію — на 553% більше, ніж за відповідний період 2025 року. Скоригований операційний прибуток переробного сегмента зріс більш ніж на 400%, до $8,8 млрд.

Маржа переробки на барель сировини збільшилася майже утричі — до $39,24. Високі котирування дизпалива й бензину дали змогу переробникам отримувати значно більшу різницю між вартістю нафти та вироблених із неї нафтопродуктів.

Valero очікує збереження високого попиту на експорт до Латинської Америки та Європи. У четвертому кварталі компанія планує завантажувати свої НПЗ у США та Великій Британії на рівні до 99% потужності. Частину планових ремонтів перенесено, щоб скористатися сприятливою ринковою кон’юнктурою.

Компанія також завершила оптимізацію НПЗ у штаті Луїзіана, що збільшило можливості виробництва бензину та алкілату — високооктанового компонента моторного пального.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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