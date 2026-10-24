Високі ціни на дизпаливо переводять частину вантажів у США з автомобільного транспорту на залізницю

Рекордне подорожчання дизпалива збільшило витрати автомобільних перевізників і зробило залізницю конкурентнішою на довгих маршрутах. У третьому кварталі інтермодальні перевезення Union Pacific зросли на 13%, CSX — на 7%, Norfolk Southern — на 3%.

Залізничні оператори отримують додаткові вантажі, але також зазнають тиску паливних витрат

Reuters 22 жовтня повідомило, що високі ціни на дизпаливо та скорочення доступної кількості вантажівок сприяють переходу частини далекого вантажопотоку в США на залізничний транспорт.

За даними AAA, середня ціна дизпалива у вересні досягла рекордних $6,53 за галон. Пальне є однією з основних статей витрат автомобільних перевізників, тому його подорожчання змінило співвідношення витрат між автомобільною та залізничною логістикою.

Найвиразніше зміна проявилася в інтермодальних перевезеннях, коли залізниця виконує основну частину довгого маршруту, а вантажівки забезпечують початкову та кінцеву доставку. Обсяг внутрішніх інтермодальних перевезень Union Pacific у третьому кварталі зріс на 13% проти минулого року, CSX — на 7%, Norfolk Southern — на 3%.

Додатковим чинником стало скорочення автомобільних перевізних потужностей: тривалий спад у вантажному секторі витіснив частину малих операторів, а високі витрати ускладнили повернення вантажівок на ринок.

Залізничні компанії також сплачують більше за пальне. Union Pacific повідомила, що високі паливні витрати погіршили її операційний коефіцієнт у третьому кварталі на 140 базисних пунктів. Norfolk Southern заявила, що пальне забезпечило близько половини річного зростання як доходів, так і витрат. Частину тиску компенсували паливні надбавки.

«Ми бачимо перехід далеких автомобільних вантажів в інтермодальний сегмент», — заявив керівник транспортного напряму EFESO Джеймс Мурафетіс.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.