Нафта відступила від шестимісячних максимумів на тлі дипломатичних сигналів щодо Ірану

Обновлено: Октябрь 26, 2026.

Ціни на нафту 26 жовтня знизилися після різкого зростання наприкінці минулого тижня. Brent подешевшав до $115,15 за барель, а WTI — до $101,16 за барель станом на 12:39 GMT. Ринок реагував на сподівання щодо послаблення протистояння між США та Іраном, однак атаки на інфраструктуру Саудівської Аравії продовжували підтримувати ризикову складову цін.

Дипломатичні сигнали зменшили частину премії за ризик, але загроза перебоїв із постачанням зберігається

За даними Reuters, ф’ючерси Brent 26 жовтня знизилися на $1,57, або 1,35%, до $115,15 за барель. Американська WTI втратила $2,11, або 2,04%, і торгувалася на рівні $101,16 за барель.

Зниження відбулося після сильного завершення попереднього тижня: у п’ятницю нафта подорожчала майже на $3 за барель. За підсумками тижня Brent зріс на 6%, а WTI — на 2,3%. Зростання було пов’язане з атаками хуситів у Саудівській Аравії та побоюваннями щодо безпеки енергетичних постачань.

Reuters повідомив, що дипломатичні контакти були спрямовані на деескалацію протистояння між США та Іраном. Саудівська Аравія, Туреччина і Пакистан мали провести переговори з іранським керівництвом у Тегерані. Водночас атаки на Саудівську Аравію тривали, що не дозволяло ринку повністю виключити ризик нових перебоїв.

«За умов подвійної загрози через атаки хуситів на Саудівську Аравію будь-яке повернення Brent до мінімумів минулого тижня знайде вдячних покупців», — заявив аналітик PVM Oil Associates Джон Еванс.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 2541)

ЭкспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: