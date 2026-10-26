Нафта відступила від шестимісячних максимумів на тлі дипломатичних сигналів щодо Ірану

Ціни на нафту 26 жовтня знизилися після різкого зростання наприкінці минулого тижня. Brent подешевшав до $115,15 за барель, а WTI — до $101,16 за барель станом на 12:39 GMT. Ринок реагував на сподівання щодо послаблення протистояння між США та Іраном, однак атаки на інфраструктуру Саудівської Аравії продовжували підтримувати ризикову складову цін.

Дипломатичні сигнали зменшили частину премії за ризик, але загроза перебоїв із постачанням зберігається

За даними Reuters, ф’ючерси Brent 26 жовтня знизилися на $1,57, або 1,35%, до $115,15 за барель. Американська WTI втратила $2,11, або 2,04%, і торгувалася на рівні $101,16 за барель.

Зниження відбулося після сильного завершення попереднього тижня: у п’ятницю нафта подорожчала майже на $3 за барель. За підсумками тижня Brent зріс на 6%, а WTI — на 2,3%. Зростання було пов’язане з атаками хуситів у Саудівській Аравії та побоюваннями щодо безпеки енергетичних постачань.

Reuters повідомив, що дипломатичні контакти були спрямовані на деескалацію протистояння між США та Іраном. Саудівська Аравія, Туреччина і Пакистан мали провести переговори з іранським керівництвом у Тегерані. Водночас атаки на Саудівську Аравію тривали, що не дозволяло ринку повністю виключити ризик нових перебоїв.

«За умов подвійної загрози через атаки хуситів на Саудівську Аравію будь-яке повернення Brent до мінімумів минулого тижня знайде вдячних покупців», — заявив аналітик PVM Oil Associates Джон Еванс.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.