США використали стратегічний нафтовий резерв для запобігання перебоям у виробництві транспортного пального.

Обновлено: Октябрь 26, 2026.

У матеріалі Reuters, опублікованому Business Recorder 24 жовтня, повідомляється, що Міністерство енергетики США дозволило екстрений обмін до 400 тис. барелів сирої нафти через перебої з постачанням сировини на НПЗ Phillips 66 Lake Charles у Луїзіані.

Резервна нафта має компенсувати тимчасові перебої із сировиною для НПЗ потужністю близько 264 тис. барелів на добу

За даними Reuters, потужність нафтопереробного заводу Lake Charles становить близько 264 тис. барелів на добу. Міністерство енергетики США заявило, що екстрений обмін має компенсувати тимчасове порушення постачання сирої нафти та підтримати безперервне виробництво транспортного пального для Луїзіани й прилеглих ринків.

Обмін має «допомогти компенсувати тимчасові перебої з постачанням сирої нафти на НПЗ та підтримати безперервне виробництво транспортного пального для Луїзіани й прилеглих ринків», — повідомило Міністерство енергетики США.

Представник Phillips 66 підтвердив, що завод отримає нафту зі Стратегічного нафтового резерву США. Компанія відмовилася коментувати операційні або комерційні деталі, але повідомила, що не очікує впливу ситуації на роботу Lake Charles.

«Ми не очікуємо впливу на роботу Lake Charles», — заявив представник Phillips 66.

Reuters зазначив, що американський стратегічний резерв уже перебував на найнижчому рівні з 1982 року після його використання для пом’якшення перебоїв із постачанням, спричинених війною з Іраном, а також попередніх вилучень після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Business Recorder / Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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