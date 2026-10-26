США використали стратегічний нафтовий резерв для запобігання перебоям у виробництві транспортного пального.

У матеріалі Reuters, опублікованому Business Recorder 24 жовтня, повідомляється, що Міністерство енергетики США дозволило екстрений обмін до 400 тис. барелів сирої нафти через перебої з постачанням сировини на НПЗ Phillips 66 Lake Charles у Луїзіані.

Резервна нафта має компенсувати тимчасові перебої із сировиною для НПЗ потужністю близько 264 тис. барелів на добу

За даними Reuters, потужність нафтопереробного заводу Lake Charles становить близько 264 тис. барелів на добу. Міністерство енергетики США заявило, що екстрений обмін має компенсувати тимчасове порушення постачання сирої нафти та підтримати безперервне виробництво транспортного пального для Луїзіани й прилеглих ринків.

Обмін має «допомогти компенсувати тимчасові перебої з постачанням сирої нафти на НПЗ та підтримати безперервне виробництво транспортного пального для Луїзіани й прилеглих ринків», — повідомило Міністерство енергетики США.

Представник Phillips 66 підтвердив, що завод отримає нафту зі Стратегічного нафтового резерву США. Компанія відмовилася коментувати операційні або комерційні деталі, але повідомила, що не очікує впливу ситуації на роботу Lake Charles.

«Ми не очікуємо впливу на роботу Lake Charles», — заявив представник Phillips 66.

Reuters зазначив, що американський стратегічний резерв уже перебував на найнижчому рівні з 1982 року після його використання для пом’якшення перебоїв із постачанням, спричинених війною з Іраном, а також попередніх вилучень після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Business Recorder / Reuters.