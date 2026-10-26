Видобуток майже 14 млн барелів на добу не захистив США від рекордних цін на дизпальне

Обновлено: Октябрь 26, 2026.

Видобуток нафти у США наблизився до 14 млн барелів на добу, але роздрібна ціна дизпального у вересні все одно досягла рекордних $6,50 за галон. Reuters пов’язує це з глобальним характером ринку, скороченням доступних переробних потужностей після початку війни з Іраном і високими логістичними витратами. Для Європи принциповим залишається збереження американського експорту: раніше Вашингтон відмовився від заборони вивезення дизпального через ризик ще більшого цінового шоку на світовому ринку.

Рекордний видобуток нафти не означає дешевого дизпалива

США виробляють майже 14 млн барелів нафти на добу — близько п’ятої частини світового обсягу, однак це не ізолювало американських споживачів від глобальної паливної кризи. У колонці Reuters Open Interest від 24 жовтня Рон Буссо зазначає, що війна з Іраном продемонструвала принципову різницю між контролем над великим обсягом власного видобутку та контролем над цінами на міжнародному ринку. :chatgpt-content-reference{index=»4″}

Після початку війни 28 лютого фактичне обмеження руху через Ормузьку протоку порушило один із головних світових маршрутів постачання енергоносіїв. Brent у березні піднімався до $118 за барель, а наприкінці жовтня залишався поблизу $110 за барель. Але для дизпального проблема виявилася ширшою за подорожчання сирої нафти.

У вересні середня американська ціна дизпального піднялася до рекордних $6,50 за галон. Reuters пов’язує цей стрибок із дефіцитом глобальних нафтопереробних потужностей: навіть країна з найбільшим у світі виробництвом нафти не може уникнути подорожчання продукту, якщо світова пропозиція готового дизпального та можливості його виробництва скорочуються. :chatgpt-content-reference{index=»5″}

Цей механізм відповідає ситуації, яку «Термінал» раніше описував у матеріалі про те, як американські НПЗ працюють із завантаженням 95–100%, але запаси дистилятів залишаються низькими.

Заборона американського експорту могла б погіршити світовий баланс

Білий дім намагався стримати ціновий шок кількома способами — від послаблення вимог до біопалива до домовленості про постачання дизелю з росії. Одним із варіантів була й заборона експорту американського дизпального, але від такого рішення зрештою відмовилися.

Reuters зазначає, що короткостроково обмеження експорту могло б збільшити пропозицію всередині США, однак у середньостроковій перспективі воно загрожувало ще вищими цінами через глобальну взаємозалежність ринку. Американські виробники продають нафтопродукти за цінами, сформованими світовим балансом, а не ізольованим внутрішнім ринком. :chatgpt-content-reference{index=»6″}

Для Європи цей механізм має безпосереднє значення. Reuters ще 24 вересня повідомляло, що американський експорт дизпалива у 2026 році зріс більш ніж на 20% і становив близько 1,3 млн барелів на добу, а серед напрямків постачання була Європа. На той момент аналітики попереджали, що американська експортна заборона могла б різко підвищити ціни в імпортозалежних країнах. :chatgpt-content-reference{index=»7″}

Нинішній стан світового балансу підтверджує, що проблема полягає не лише в доступності сирої нафти. «Термінал» раніше оцінював некомпенсований дефіцит світового ринку дизпального у сотні тисяч барелів на добу, а постачання з Близького Сходу до Європи скоротилося до шестирічного мінімуму.

Отже, високі американські ціни є ще одним підтвердженням того, що дизельна криза має глобальний характер. Нарощування видобутку сирої нафти здатне пом’якшувати дефіцит сировини, але не усуває нестачу переробних потужностей, готового продукту й транспортної доступності. Саме тому американський експорт залишається важливим елементом європейського дизельного балансу.

Джерела: Reuters Open Interest, Reuters Open Interest.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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