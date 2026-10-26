Хусити заявили про атаки на саудівський НПЗ Rabigh, нафтопровід і нафтову інфраструктуру Aramco

Обновлено: Октябрь 26, 2026.

Загострення між Саудівською Аравією та єменськими хуситами створило новий ризик для близькосхідної нафтової інфраструктури. 24 жовтня хусити заявили про атаки на нафтопереробний завод Rabigh, об’єкт Saudi Aramco в Янбу, насосні станції та нафтопровід East-West Pipeline. Саудівська сторона повідомила про перехоплення ракет, однак на момент публікації не було підтверджено, чи досягли заявлені удари нафтових об’єктів.

Атаки одночасно охопили об’єкти переробки, транспортування та експорту нафти в Саудівській Аравії

Reuters повідомив 24 жовтня, що військовий речник хуситів Ях’я Сарі заявив про удари по об’єкту Aramco в Янбу, НПЗ Rabigh, насосних станціях сирої нафти та нафтопроводу East-West Pipeline. Також серед заявлених цілей були міжнародні аеропорти в Ер-Ріяді та Даммамі.

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією повідомила, що знищила дві балістичні ракети, спрямовані у бік Янбу та Таїфа. Саудівська цивільна оборона повідомила про падіння уламків перехоплених ракет у районах Мекки й Медіни, а також у Джидді, Таїфі та Rabigh. Reuters наголошує, що на момент публікації залишалося незрозумілим, чи були заявлені нафтові цілі уражені або ракети перехопили.

Хусити окремо заявили, що їхні операції спрямовані на «саудівські нафтові об’єкти та військові бази». Відновлення бойових дій фактично зруйнувало перемир’я 2022 року, яке значною мірою припинило транскордонні атаки між сторонами.

Для нафтового ринку суттєвим є перелік заявлених цілей: він охоплює не лише видобувну або складську інфраструктуру, а й НПЗ та систему транспортування сирої нафти. Водночас Reuters не повідомляв про підтверджене скорочення видобутку, переробки чи експорту внаслідок атак.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 2539)

ЭкспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: