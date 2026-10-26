Хусити заявили про атаки на саудівський НПЗ Rabigh, нафтопровід і нафтову інфраструктуру Aramco

Загострення між Саудівською Аравією та єменськими хуситами створило новий ризик для близькосхідної нафтової інфраструктури. 24 жовтня хусити заявили про атаки на нафтопереробний завод Rabigh, об’єкт Saudi Aramco в Янбу, насосні станції та нафтопровід East-West Pipeline. Саудівська сторона повідомила про перехоплення ракет, однак на момент публікації не було підтверджено, чи досягли заявлені удари нафтових об’єктів.

Атаки одночасно охопили об’єкти переробки, транспортування та експорту нафти в Саудівській Аравії

Reuters повідомив 24 жовтня, що військовий речник хуситів Ях’я Сарі заявив про удари по об’єкту Aramco в Янбу, НПЗ Rabigh, насосних станціях сирої нафти та нафтопроводу East-West Pipeline. Також серед заявлених цілей були міжнародні аеропорти в Ер-Ріяді та Даммамі.

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією повідомила, що знищила дві балістичні ракети, спрямовані у бік Янбу та Таїфа. Саудівська цивільна оборона повідомила про падіння уламків перехоплених ракет у районах Мекки й Медіни, а також у Джидді, Таїфі та Rabigh. Reuters наголошує, що на момент публікації залишалося незрозумілим, чи були заявлені нафтові цілі уражені або ракети перехопили.

Хусити окремо заявили, що їхні операції спрямовані на «саудівські нафтові об’єкти та військові бази». Відновлення бойових дій фактично зруйнувало перемир’я 2022 року, яке значною мірою припинило транскордонні атаки між сторонами.

Для нафтового ринку суттєвим є перелік заявлених цілей: він охоплює не лише видобувну або складську інфраструктуру, а й НПЗ та систему транспортування сирої нафти. Водночас Reuters не повідомляв про підтверджене скорочення видобутку, переробки чи експорту внаслідок атак.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.