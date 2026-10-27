Galp зафіксувала маржу переробки $34 за барель нафтового еквівалента

Португальська Galp повідомила про різке зростання прибутковості переробки у третьому кварталі 2026 року. Маржа компанії становила $34,0 за барель нафтового еквівалента проти $9,5 роком раніше. На тлі сильних результатів Galp підвищила прогноз прибутку за 2026 рік.

Високі ціни на нафтопродукти та перебої з глобальним постачанням різко підвищили прибутковість переробки

Galp 26 жовтня оприлюднила результати за третій квартал. Скоригований показник основного прибутку зріс на 67% і досяг €1,52 млрд, перевищивши консенсус-прогноз €1,47 млрд.

Компанія підвищила очікуваний показник основного прибутку за 2026 рік приблизно до €5 млрд з попередніх €4 млрд. Прогноз операційного грошового потоку збільшено приблизно до €3,9 млрд з близько €3 млрд. План органічних капітальних витрат залишено на рівні близько €1 млрд.

Galp також підвищила базове припущення щодо ціни Brent до $90 за барель з $80 та очікувану реалізовану маржу переробки приблизно до $25 за барель нафтового еквівалента з попередніх $13.

Фактична маржа переробки у третьому кварталі становила $34,0 за барель нафтового еквівалента проти $9,5 роком раніше. У повідомленні зростання пов’язувалося з високими цінами на дизельне і реактивне пальне та тривалими перебоями у глобальному постачанні.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Galp.