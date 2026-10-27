LPG-танкер Sea Soar внесли до переліку суден з обмеженнями в Ормузькій протоці

Обновлено: Октябрь 27, 2026.

Іранський орган Persian Gulf Strait Authority розширив перелік суден, які він вважає такими, що не виконують установлені вимоги для проходження регіоном. Станом на 26 жовтня список містив 123 судна. Серед двох нових позицій — LPG-танкер Sea Soar під прапором Панами, який, за даними Seatrade Maritime, продовжує працювати на Близькому Сході.

Зростання ризиків для танкерного судноплавства охопило й сегмент перевезення скрапленого нафтового газу

Seatrade Maritime 26 жовтня повідомило про подальше погіршення безпекової ситуації для комерційного судноплавства в Ормузькій протоці та Перській затоці. UK Maritime Trade Operations цього дня оприлюднила із затримкою повідомлення про удар по танкеру, який стався 23 жовтня під час виходу з Ормузької протоки.

За повідомленням UKMTO, судно о 08:39 UTC було уражене невідомим снарядом. Екіпаж залишився неушкодженим. Seatrade Maritime зазначає, що затримка з повідомленням сталася на тлі проблем UKMTO з отриманням оперативної інформації від судновласників про інциденти в регіоні.

Окремо компанія Orbital Risk Intelligence 26 жовтня повідомила про атаку на судно поблизу Басри в Іраку та пожежу на ньому. За даними Seatrade Maritime, теплову аномалію в цьому районі о 09:26 зафіксував супутник NASA. Видання наголошує, що атаки біля Іраку траплялися рідше, ніж безпосередньо в Ормузькій протоці, однак ризики поширюються й на північну частину Перської затоки.

На цьому тлі Persian Gulf Strait Authority протягом вихідних додав до свого переліку ще два судна, довівши його загальну кількість до 123. Одним із нових суден став Sea Soar — LPG-танкер під прапором Панами, власником якого Seatrade Maritime називає гонконзьку компанію Naviboost. За даними автоматичної ідентифікаційної системи, наведеними виданням, судно працює в близькосхідному регіоні.

Таким чином, безпекові та регуляторні ризики в районі Ормузької протоки стосуються не лише танкерів із нафтою, а й спеціалізованого флоту для перевезення LPG. Seatrade Maritime не наводить оцінки впливу цих подій на європейські котирування LPG або конкретні обсяги постачання.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Seatrade Maritime.

Автор:

(Всего статей: 2551)

ЭкспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: