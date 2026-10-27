МЕА не очікує повернення енергоринків до довоєнних умов у 2027 році та попереджає про тиск на дизель

Обновлено: Октябрь 27, 2026.

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль 26 жовтня заявив, що не очікує повернення енергетичних ринків у 2027 році до умов, які існували до війни з Іраном. Особливим ризиком найближчих місяців він назвав нафтопродукти, передусім дизельне пальне: зимове зростання попиту збігається з періодом ремонтів частини НПЗ.

Зимовий баланс дизпалива залишається вразливим

Світовий енергетичний ринок може не повернутися до довоєнного стану навіть протягом 2027 року. Про це 26 жовтня заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль на галузевому заході в Сінгапурі.

За його оцінкою, окремою проблемою найближчого зимового періоду залишатимуться нафтопродукти, особливо дизельне пальне. Попит на нього сезонно зростає, водночас частина нафтопереробних підприємств проходить технічне обслуговування. Таке поєднання обмежує можливість швидко збільшити пропозицію у разі нового цінового або логістичного шоку.

Ця оцінка продовжує попередження МЕА, яке «Термінал» аналізував у матеріалі про те, що дефіцит дизпалива може зберігатися у першій половині 2027 року. Тоді агентство оцінювало втрати російського і близькосхідного експорту у вересні в 1,3 млн барелів на добу, або приблизно 4,5% світового попиту на дизель і газойль.

Нафта відійшла від максимумів, але структурна проблема пального не зникла

Reuters зазначає, що під час загострення конфлікту Brent піднімався майже до $117 за барель і залишався приблизно на 59% дорожчим, ніж до початку війни з Іраном. Водночас для дизельного ринку сам рівень сирої нафти не відображає всієї напруженості: окремими обмеженнями залишаються нафтопереробні потужності, запаси готового продукту та його логістична доступність.

Саме тому країни МЕА вже перейшли від загальної підтримки нафтового ринку до окремих заходів щодо дизпалива. 15 жовтня керівна рада агентства погодила прискорення вивільнення залишків аварійних запасів, зокрема понад 20 млн барелів дизельного пального. «Термінал» зазначав, що фактичні строки виходу цих обсягів на ринок залежатимуть від рішень окремих країн.

Тому головним ризиком зими стає не лише рівень нафтових котирувань, а співвідношення сезонного попиту на дизпальне, фактичної роботи НПЗ та швидкості надходження стратегічних запасів. Нова заява Біроля не означає гарантованого подальшого зростання цін, але підтверджує, що МЕА не вважає проблему фізичної доступності дизпалива вирішеною.

Джерела: Reuters, International Energy Agency.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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