Розлив нафти біля ОАЕ розширився на тлі зростання ризиків для судноплавства у Перській затоці

Розлив нафти з пошкодженого танкера біля узбережжя Об’єднаних Арабських Еміратів розширився, що призвело до закриття нових ділянок узбережжя. Reuters пов’язує інцидент із ширшим зростанням ризиків для комерційного судноплавства в регіоні після серії атак на судна у Перській затоці та поблизу Ормузької протоки.

Жовтень став найгіршим місяцем за кількістю атак на комерційні судна поблизу Ормузької протоки

Супутникові знімки європейської системи Copernicus від 24 жовтня показали збільшення площі нафтового забруднення біля ОАЕ. Темні шари нафти поширювалися морем у напрямку узбережжя північного емірату Умм-ель-Кайвайн.

Reuters повідомив 26 жовтня, що через поширення забруднення влада закрила додаткові пляжі. Інцидент стався на тлі підвищених ризиків для морських перевезень у регіоні.

Після початку війни США та Ізраїлю з Іраном атаки на комерційні судна у судноплавних коридорах Перської затоки підвищили загрозу для морського руху. За даними Washington Institute for Near East Policy, на які посилається Reuters, жовтень став найгіршим місяцем за кількістю атак на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці та прилеглих водах.

Зростання кількості інцидентів відбувається в одному з ключових районів морського транспортування нафти та нафтопродуктів, однак Reuters у цьому повідомленні не наводив окремої оцінки впливу конкретного розливу на фізичні обсяги постачання.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.