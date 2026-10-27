Розлив нафти біля ОАЕ розширився на тлі зростання ризиків для судноплавства у Перській затоці

Обновлено: Октябрь 27, 2026.

Розлив нафти з пошкодженого танкера біля узбережжя Об’єднаних Арабських Еміратів розширився, що призвело до закриття нових ділянок узбережжя. Reuters пов’язує інцидент із ширшим зростанням ризиків для комерційного судноплавства в регіоні після серії атак на судна у Перській затоці та поблизу Ормузької протоки.

Жовтень став найгіршим місяцем за кількістю атак на комерційні судна поблизу Ормузької протоки

Супутникові знімки європейської системи Copernicus від 24 жовтня показали збільшення площі нафтового забруднення біля ОАЕ. Темні шари нафти поширювалися морем у напрямку узбережжя північного емірату Умм-ель-Кайвайн.

Reuters повідомив 26 жовтня, що через поширення забруднення влада закрила додаткові пляжі. Інцидент стався на тлі підвищених ризиків для морських перевезень у регіоні.

Після початку війни США та Ізраїлю з Іраном атаки на комерційні судна у судноплавних коридорах Перської затоки підвищили загрозу для морського руху. За даними Washington Institute for Near East Policy, на які посилається Reuters, жовтень став найгіршим місяцем за кількістю атак на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці та прилеглих водах.

Зростання кількості інцидентів відбувається в одному з ключових районів морського транспортування нафти та нафтопродуктів, однак Reuters у цьому повідомленні не наводив окремої оцінки впливу конкретного розливу на фізичні обсяги постачання.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 2551)

ЭкспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: