Саудівська Аравія розмістить нафту в підземних сховищах Сінгапуру з 2027 року

Обновлено: Октябрь 27, 2026.

Саудівська Аравія планує з другої половини 2027 року зберігати нафту в підземному комплексі Jurong Rock Caverns у Сінгапурі. Мета домовленості — підвищити стійкість ланцюга постачання після перебоїв у транспортуванні через Ормузьку протоку та скорочення запасів в азійських країнах.

Saudi Aramco переносить частину запасів ближче до ключового азійського ринку після порушень морського постачання

Міністри енергетики Саудівської Аравії та Сінгапуру 26 жовтня оголосили про намір створити систему зберігання саудівської нафти в комплексі Jurong Rock Caverns з другої половини 2027 року.

За даними Reuters, рішення ухвалюється після серйозних перебоїв із постачанням енергоресурсів до Азії через Ормузьку протоку. До війни Азія імпортувала з Близького Сходу близько двох третин необхідної їй нафти. Перебої змусили країни використовувати накопичені запаси та посилили занепокоєння щодо їхнього рівня.

Saudi Aramco мала підписати меморандум про взаєморозуміння з Energy Market Authority та державною компанією JTC Corp. Сторони планують завершити переговори протягом кількох місяців.

Підземний комплекс Jurong Rock Caverns розташований на глибині близько 150 метрів і може вміщувати до 1,47 млн куб. м рідких вуглеводнів, включно з нафтою та конденсатом.

«Ця домовленість підвищує стійкість ланцюга постачання саудівської нафти у Південно-Східній Азії, а також сприяє енергетичній безпеці та стійкості Сінгапуру у разі перебоїв із постачанням», — заявив міністр енергетики, торгівлі та промисловості Сінгапуру Тан Сі Ленг.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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