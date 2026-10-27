Саудівська Аравія розмістить нафту в підземних сховищах Сінгапуру з 2027 року

Саудівська Аравія планує з другої половини 2027 року зберігати нафту в підземному комплексі Jurong Rock Caverns у Сінгапурі. Мета домовленості — підвищити стійкість ланцюга постачання після перебоїв у транспортуванні через Ормузьку протоку та скорочення запасів в азійських країнах.

Saudi Aramco переносить частину запасів ближче до ключового азійського ринку після порушень морського постачання

Міністри енергетики Саудівської Аравії та Сінгапуру 26 жовтня оголосили про намір створити систему зберігання саудівської нафти в комплексі Jurong Rock Caverns з другої половини 2027 року.

За даними Reuters, рішення ухвалюється після серйозних перебоїв із постачанням енергоресурсів до Азії через Ормузьку протоку. До війни Азія імпортувала з Близького Сходу близько двох третин необхідної їй нафти. Перебої змусили країни використовувати накопичені запаси та посилили занепокоєння щодо їхнього рівня.

Saudi Aramco мала підписати меморандум про взаєморозуміння з Energy Market Authority та державною компанією JTC Corp. Сторони планують завершити переговори протягом кількох місяців.

Підземний комплекс Jurong Rock Caverns розташований на глибині близько 150 метрів і може вміщувати до 1,47 млн куб. м рідких вуглеводнів, включно з нафтою та конденсатом.

«Ця домовленість підвищує стійкість ланцюга постачання саудівської нафти у Південно-Східній Азії, а також сприяє енергетичній безпеці та стійкості Сінгапуру у разі перебоїв із постачанням», — заявив міністр енергетики, торгівлі та промисловості Сінгапуру Тан Сі Ленг.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.