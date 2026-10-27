США відкрили російському дизпаливу доступ до світового ринку на тлі рекордних цін

Обновлено: Октябрь 27, 2026.

Президент США Дональд Трамп 9 жовтня оголосив про закупівлю дизпалива в росії та видав тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє російському продукту надходити на світовий ринок. Reuters пов’язує рішення з рекордними цінами на дизпальне та суперечкою навколо українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

Послаблення американських обмежень змінює доступність російського дизпалива, але не усуває головних ризиків для його виробництва

Reuters 25 жовтня повідомило, що суперечка між президентами США Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським загострилася через українські удари по російській інфраструктурі виробництва дизпалива. Американський президент почав публічно вимагати припинення таких атак 13 вересня.

Вашингтон посилив тиск в умовах рекордних цін на дизпальне, які сформувалися після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану в лютому і загального стрибка світових енергетичних витрат. Високі ціни на пальне стали одним із джерел невдоволення американських виборців напередодні проміжних виборів до Конгресу 3 листопада.

Україна відмовилася припиняти далекобійні удари, пояснюючи їх єдиною дієвою відповіддю на майже п’ять років російських обстрілів. У липні наслідки атак і внутрішній дефіцит змусили москву заборонити експорт дизпалива поряд з іншими заходами для стабілізації внутрішнього ринку.

Тимчасова ліцензія повертає додаткові обсяги на міжнародний ринок

9 жовтня Трамп оголосив про домовленість закуповувати дизпальне в росії. Одночасно США видали тимчасову генеральну ліцензію, що дозволяє російському продукту надходити на світовий ринок, та відмовилися від застосування частини санкцій, передбачених законом, який президент підписав у вересні.

Це рішення змінює регуляторні умови міжнародної торгівлі дизпаливом: на ринок може повернутися продукт, доступність якого раніше обмежували американські санкції та запроваджена москвою експортна заборона. Водночас матеріал Reuters не містить оцінки додаткового обсягу пального, який росія здатна стабільно виробляти та експортувати після ударів по її переробній інфраструктурі.

Державний секретар США Марко Рубіо також заявляв про занепокоєння Вашингтона ударами України по пов’язаних зі США нафтових вантажах. Зеленський повідомив, що українські військові нібито отримували попередження про можливе припинення американського обміну розвідувальними даними в разі продовження енергетичних атак. Поінформований американський посадовець заперечив українську версію та заявив, що тиск на Київ не посилювався.

«Усім у Києві зрозуміло, що метою насправді є не енергетичне перемир’я, а спроба обмежити можливості України й надати росії вирішальну перевагу», — заявила колишня американська посадовиця, керівниця енергетичної компанії в Україні та старша наукова співробітниця Atlantic Council Сурія Джаянті.

За даними Reuters, мирні переговори поки не дали відчутного результату. На зустрічі в Осло 20 жовтня Україна представила нові пропозиції, а спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер повторив вимогу Трампа припинити атаки на російські дизельні НПЗ. Зеленський повідомив, що переговорники України, росії та США можуть зустрітися в Абу-Дабі в першій половині листопада.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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