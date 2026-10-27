Структура LPG у Північно-Західній Європі зміцнилася, спред пропану до нафти знизився до мінус $130 за тонну

На європейському ринку зріджених вуглеводневих газів 26 жовтня посилилася структура контрактів у Північно-Західній Європі. Листопадово-грудневий спред NWE торгувався на рівні $26 за тонну, тоді як показник співвідношення пропану до нафти знизився з мінус $128 до мінус $130 за тонну. Одночасно суттєво зміцнилися короткострокові спреди бутану.

Європейська сесія завершилася зміцненням структури пропану й різким відновленням спредів бутану

За даними Flux Markets, під час європейської торговельної сесії 26 жовтня структура природних газових рідин залишалася напруженою. На азійському ринку листопадово-грудневий спред FEI піднявся до $56 за тонну після відкриття на рівні $55 за тонну. Груднево-січневий спред торгувався на рівні $48 за тонну та короткочасно досягав $48,50 за тонну.

Flux також зафіксував купівлю європейськими трейдерами спреду між першим і другим кварталами 2027 року на рівні $133 за тонну. Перед початком європейської сесії цей показник становив $131 за тонну.

Водночас арбітраж між американським і азійським ринками частково відновився. Листопадовий спред LST/FEI торгувався в діапазоні мінус $386–388 за тонну після ранкового мінімуму мінус $400 за тонну. Для грудневого контракту LST/FEI показник піднявся до мінус $340 за тонну з мінус $350 за тонну вранці.

Американська структура LST також зміцнилася: листопадово-грудневий спред зріс до 1,625 цента за галон із 1,50 цента за галон до початку європейської сесії. Найбільший рух Flux відзначив у спреді між першим і другим кварталами 2027 року — від 14,00 до 14,75 цента за галон.

Безпосередньо для Північно-Західної Європи Flux зафіксував листопадово-грудневий спред NWE на рівні $26 за тонну. Водночас співвідношення пропану до нафти, яке відображає відносну вартість пропану щодо нафтової сировини, знизилося з мінус $128 до мінус $130 за тонну.

На ринку бутану рух був виразнішим. Листопадово-грудневий спред бутану піднявся з 7,00 цента за галон під час американської сесії до 8,75 цента за галон у європейське торговельне вікно. Спред між першим і другим кварталами 2027 року тримався біля 31,00 цента за галон. Також Flux зафіксував купівлю трейдинговою компанією груднево-січневого спреду C4/MOPJ на рівні мінус $156 за тонну.

Зазначені Flux котирування відповідають рівням на закритті торговельного вікна 26 жовтня 2026 року.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Flux Markets.