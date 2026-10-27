Хорватія підвищує регульовані ціни LPG на €0,01 за кілограм із 27 жовтня

Обновлено: Октябрь 27, 2026.

Уряд Хорватії продовжив режим регулювання цін на пальне ще на сім днів. Із 27 жовтня максимальна ціна LPG для великих резервуарів становитиме €1,77 за кілограм, а газу в балонах — €2,35 за кілограм. Обидві категорії дорожчають на €0,01 за кілограм порівняно з попереднім семиденним періодом.

Цінове регулювання стримує роздрібну вартість LPG нижче рівня, який сформувався б без урядових заходів

За повідомленням The Dubrovnik Times від 26 жовтня, уряд Хорватії ухвалив нові параметри регулювання роздрібних цін на нафтопродукти. Вони набувають чинності 27 жовтня та діятимуть сім днів.

Для скрапленого нафтового газу максимальна ціна продукту для великих резервуарів підвищується на €0,01 за кілограм — до €1,77 за кілограм. LPG у балонах також дорожчає на €0,01 за кілограм — до €2,35 за кілограм.

Уряд продовжує обмежувати премії постачальників. Для пропан-бутанової суміші дозволена премія становить €0,9037 за кілограм для газу в балонах та €0,4416 за кілограм для постачання у великі резервуари.

Максимальні роздрібні ціни визначаються за формулою, яка враховує базову вартість викопного пального за попередній семиденний період і встановлені державою граничні премії.

За розрахунками, наведеними урядом і переданими The Dubrovnik Times, без регуляторних заходів LPG для великих резервуарів коштував би €1,88 за кілограм замість установлених €1,77 за кілограм. Для газу в балонах нерегульована ціна становила б €2,58 за кілограм замість €2,35 за кілограм.

Різниця між регульованим і наведеним урядом нерегульованим рівнем відповідно становить €0,11 за кілограм для LPG у резервуарах та €0,23 за кілограм для газу в балонах. Джерело не наводить окремого прогнозу щодо подальшої динаміки цін після завершення семиденного періоду.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Dubrovnik Times.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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