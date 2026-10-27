Європейська бензинова маржа зміцнилася, а спред листопад-грудень залишився широким

На європейському ринку бензину 26 жовтня спостерігалася змішана динаміка. За даними Flux Markets, листопадова маржа EBOB зміцнилася з $18,35 до $18,60 за барель, тоді як спред між листопадовим і грудневим контрактами торгувався близько $40 за тонну. Трансатлантичний арбітраж на грудень залишався приблизно на рівні 12 центів за галон.

Попит на ближні контракти EBOB підтримував маржу, але структура ринку залишалася під тиском продажів

Flux Markets повідомив, що в другій половині торговельної сесії європейський бензиновий ринок був неоднорідним. Контракти EBOB демонстрували дещо сильніший попит, а під час процесу формування ринкової ціни спостерігалася активізація купівель.

Листопадова бензинова маржа зросла з $18,35 до $18,60 за барель. Водночас календарний спред листопад-грудень торгувався близько $40 за тонну, причому на ринку фіксували активні продажі переходу між листопадовою та грудневою маржею.

Різниця між західним і східним бензиновими ринками скоротилася з $1,90 до $1,70 за барель. Для бензину з октановим числом 92 інтерес продавців концентрувався поблизу маржі $20,25 за барель. Водночас Flux Markets зафіксував попит на фізичну ціну з боку нафтопереробних компаній.

Грудневий трансатлантичний арбітраж залишався в діапазоні близько 12 центів за галон, що вказувало на відсутність суттєвого розширення цінової різниці між ринками протягом сесії.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Flux Markets.