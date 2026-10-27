Європейська бензинова маржа зміцнилася, а спред листопад-грудень залишився широким

Обновлено: Октябрь 27, 2026.

На європейському ринку бензину 26 жовтня спостерігалася змішана динаміка. За даними Flux Markets, листопадова маржа EBOB зміцнилася з $18,35 до $18,60 за барель, тоді як спред між листопадовим і грудневим контрактами торгувався близько $40 за тонну. Трансатлантичний арбітраж на грудень залишався приблизно на рівні 12 центів за галон.

Попит на ближні контракти EBOB підтримував маржу, але структура ринку залишалася під тиском продажів

Flux Markets повідомив, що в другій половині торговельної сесії європейський бензиновий ринок був неоднорідним. Контракти EBOB демонстрували дещо сильніший попит, а під час процесу формування ринкової ціни спостерігалася активізація купівель.

Листопадова бензинова маржа зросла з $18,35 до $18,60 за барель. Водночас календарний спред листопад-грудень торгувався близько $40 за тонну, причому на ринку фіксували активні продажі переходу між листопадовою та грудневою маржею.

Різниця між західним і східним бензиновими ринками скоротилася з $1,90 до $1,70 за барель. Для бензину з октановим числом 92 інтерес продавців концентрувався поблизу маржі $20,25 за барель. Водночас Flux Markets зафіксував попит на фізичну ціну з боку нафтопереробних компаній.

Грудневий трансатлантичний арбітраж залишався в діапазоні близько 12 центів за галон, що вказувало на відсутність суттєвого розширення цінової різниці між ринками протягом сесії.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Flux Markets.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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