Бельгія підвищила граничну ціну дизпалива B7 на 6,6 євроцента

Федеральна служба економіки Бельгії 27 жовтня оприлюднила тариф №2026/208, чинний із 28 жовтня. Максимальна ціна дизпалива B7 зростає з €2,444 до €2,510 за літр, або на €0,066. Водночас граничні ціни основних марок бензину знижуються на €0,014–0,036 за літр.

Дизпальне B7 у Бельгії подорожчає до €2,510 за літр на тлі зниження граничних цін бензину

Федеральна служба економіки Бельгії 27 жовтня оновила офіційний тариф на нафтопродукти. Тариф №2026/208 набирає чинності 28 жовтня та замінює попередні максимальні ціни.

Максимальна роздрібна ціна дизпалива B7 з ПДВ підвищується з €2,444 до €2,510 за літр. Денна зміна становить €0,066, або 6,6 євроцента за літр.

Для дизпалива B10 граничну ціну встановлено на рівні €2,501 за літр, що на €0,063 вище за попередній показник. Дизпальне B20 подорожчає на €0,061, до €2,507 за літр, а B30 — на €0,058, до €2,546.

Найбільшу зміну серед дизельних продуктів зафіксовано для синтетичного пального XTL: максимальна ціна зростає на €0,207, до €3,748 за літр.

Ціни на бензин одночасно знижуються

Максимальна ціна бензину 95 RON E10 зменшується на €0,014, до €1,988 за літр. Для 95 RON E5 зниження становить €0,036 — до €2,021 за літр.

Бензин 98 RON E5 подешевшає на €0,014, до €2,149 за літр, а 98 RON E10 — на €0,018, до €2,145.

Без ПДВ максимальна ціна B7 становить €2,0744 за літр, B10 — €2,0669, B20 — €2,0719, B30 — €2,1041, XTL — €3,0975.

Бельгійські граничні ціни формуються за програмною угодою з нафтовим сектором. На їхню зміну впливають котирування нафтопродуктів і біокомпонентів, витрати дистрибуції, а також внески на зберігання та управління стратегічними нафтовими запасами.

Опублікований рівень є максимально дозволеною ціною: АЗС можуть продавати пальне дешевше, але не мають права перевищувати офіційну межу.

Джерело: Terminal. За матеріалами: FPS Economy Belgium.