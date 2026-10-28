Рубрика | Україна

Франція змінює механізм використання стратегічних запасів пального для стримування цін

Обновлено: Октябрь 28, 2026.

Уряд Франції вирішив звільнити роздрібних продавців від обов’язку відновлювати обсяги дизельного пального, отриманого зі стратегічних резервів. Із 1 листопада країна планує розпочати вивільнення 10 млн барелів дизпалива. Новий механізм передбачає продаж ресурсу операторам ринку за цінами нижчими від ринкових, що має сприяти зменшенню вартості пального для споживачів.

Замість тимчасового позичання резервного пального уряд переходить до продажу ресурсу за зниженими цінами

27 жовтня Reuters повідомило про зміну французьким урядом механізму використання стратегічних резервів дизельного пального. За словами представника галузевого об’єднання Ufip, відповідне рішення ухвалив прем’єр-міністр Себастьян Лекорню.

Франція планує розпочати вивільнення 10 млн барелів дизпалива зі стратегічних запасів 1 листопада. Мета заходу — послабити тиск на роздрібні ціни, які різко зросли після початку війни США та Ізраїлю з Іраном.

Попередній механізм передбачав, що держава тимчасово надавала пальне роздрібним операторам, а приблизно через місяць вони повинні були викупити відповідний обсяг для відновлення резервів.

За новою схемою дизпаливо продаватимуть роздрібним компаніям за цінами нижчими від ринкових. Водночас продавці не матимуть обов’язку повернути отриманий ресурс до стратегічних запасів. Це змінює економічні умови участі паливних компаній у державній програмі.

Представник Ufip повідомив, що роздрібні оператори працюють над практичним запровадженням нового механізму. Офіс прем’єр-міністра на момент публікації не відповів на запит Reuters щодо коментаря.

Рішення ухвалено на тлі рекордних цін на дизпаливо в низці країн. Перебої постачання, пов’язані з війною з Іраном і війною в Україні, посилили інфляційний тиск та збільшили витрати споживачів.

Французький приклад демонструє застосування стратегічних нафтових резервів не лише для фізичного забезпечення ринку пальним, а й через механізм зниження закупівельних витрат роздрібних операторів. Саме такий спосіб впливу на ціни передбачає оголошена урядом схема.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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