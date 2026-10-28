Франція змінює механізм використання стратегічних запасів пального для стримування цін

Уряд Франції вирішив звільнити роздрібних продавців від обов’язку відновлювати обсяги дизельного пального, отриманого зі стратегічних резервів. Із 1 листопада країна планує розпочати вивільнення 10 млн барелів дизпалива. Новий механізм передбачає продаж ресурсу операторам ринку за цінами нижчими від ринкових, що має сприяти зменшенню вартості пального для споживачів.

Замість тимчасового позичання резервного пального уряд переходить до продажу ресурсу за зниженими цінами

27 жовтня Reuters повідомило про зміну французьким урядом механізму використання стратегічних резервів дизельного пального. За словами представника галузевого об’єднання Ufip, відповідне рішення ухвалив прем’єр-міністр Себастьян Лекорню.

Франція планує розпочати вивільнення 10 млн барелів дизпалива зі стратегічних запасів 1 листопада. Мета заходу — послабити тиск на роздрібні ціни, які різко зросли після початку війни США та Ізраїлю з Іраном.

Попередній механізм передбачав, що держава тимчасово надавала пальне роздрібним операторам, а приблизно через місяць вони повинні були викупити відповідний обсяг для відновлення резервів.

За новою схемою дизпаливо продаватимуть роздрібним компаніям за цінами нижчими від ринкових. Водночас продавці не матимуть обов’язку повернути отриманий ресурс до стратегічних запасів. Це змінює економічні умови участі паливних компаній у державній програмі.

Представник Ufip повідомив, що роздрібні оператори працюють над практичним запровадженням нового механізму. Офіс прем’єр-міністра на момент публікації не відповів на запит Reuters щодо коментаря.

Рішення ухвалено на тлі рекордних цін на дизпаливо в низці країн. Перебої постачання, пов’язані з війною з Іраном і війною в Україні, посилили інфляційний тиск та збільшили витрати споживачів.

Французький приклад демонструє застосування стратегічних нафтових резервів не лише для фізичного забезпечення ринку пальним, а й через механізм зниження закупівельних витрат роздрібних операторів. Саме такий спосіб впливу на ціни передбачає оголошена урядом схема.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.