Голова МЕА попередив про тривале збереження ризиків для світових енергетичних ринків

27 жовтня виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що енергетичні ринки навряд чи повернуться до умов, які існували до війни з Іраном, навіть у 2027 році. Виступаючи на Singapore International Energy Week, він закликав уряди й компанії приділяти першочергову увагу енергетичній безпеці через посилення впливу геополітичних конфліктів на постачання та ціни.

МЕА пов’язує довгострокову нестабільність енергетичних ринків із порушенням міжнародних потоків нафти та пального

За повідомленням Reuters від 27 жовтня, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль виступив на міжнародному енергетичному форумі в Сінгапурі з оцінкою ризиків для світової енергетики.

Він наголосив, що геополітична напруженість дедалі сильніше визначає умови функціонування енергетичних ринків. Війна з Іраном порушила міжнародні потоки енергоносіїв та спричинила підвищення вартості нафти й нафтопродуктів.

На переконання керівника МЕА, повернення до довоєнних ринкових умов у 2027 році малоймовірне. Тому забезпечення стабільності енергопостачання має залишатися одним із головних завдань державної політики та корпоративного управління ризиками.

Окрему увагу Біроль приділив становищу Європи напередодні зимового періоду. Скорочення імпорту російського газу одночасно зі зменшенням постачання з Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів створює додатковий тиск на регіональні енергетичні ринки.

Водночас зберігається занепокоєння щодо забезпеченості дизельним пальним. Перебої з постачанням нафтопродуктів та підвищення цін впливають на витрати економіки й посилюють значення доступності енергоресурсів.

Керівник МЕА також звернув увагу на необхідність диверсифікації джерел енергії. Зокрема, він очікує відновлення розвитку атомної енергетики. Наразі у світі споруджуються атомні електростанції сумарною потужністю близько 90 ГВт — найбільший обсяг будівництва за чотири десятиліття.

Водночас Біроль застеріг, що концентрація виробництва обладнання та матеріалів для чистої енергетики в обмеженій кількості країн також створює ризики для безпеки постачання.

Таким чином, МЕА розглядає енергетичну безпеку як питання не лише поточного балансу нафти й пального, а й довгострокової стійкості систем постачання в умовах геополітичної нестабільності.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.