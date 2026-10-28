Голова МЕА попередив про тривале збереження ризиків для світових енергетичних ринків

Обновлено: Октябрь 28, 2026.

27 жовтня виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що енергетичні ринки навряд чи повернуться до умов, які існували до війни з Іраном, навіть у 2027 році. Виступаючи на Singapore International Energy Week, він закликав уряди й компанії приділяти першочергову увагу енергетичній безпеці через посилення впливу геополітичних конфліктів на постачання та ціни.

МЕА пов’язує довгострокову нестабільність енергетичних ринків із порушенням міжнародних потоків нафти та пального

За повідомленням Reuters від 27 жовтня, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль виступив на міжнародному енергетичному форумі в Сінгапурі з оцінкою ризиків для світової енергетики.

Він наголосив, що геополітична напруженість дедалі сильніше визначає умови функціонування енергетичних ринків. Війна з Іраном порушила міжнародні потоки енергоносіїв та спричинила підвищення вартості нафти й нафтопродуктів.

На переконання керівника МЕА, повернення до довоєнних ринкових умов у 2027 році малоймовірне. Тому забезпечення стабільності енергопостачання має залишатися одним із головних завдань державної політики та корпоративного управління ризиками.

Окрему увагу Біроль приділив становищу Європи напередодні зимового періоду. Скорочення імпорту російського газу одночасно зі зменшенням постачання з Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів створює додатковий тиск на регіональні енергетичні ринки.

Водночас зберігається занепокоєння щодо забезпеченості дизельним пальним. Перебої з постачанням нафтопродуктів та підвищення цін впливають на витрати економіки й посилюють значення доступності енергоресурсів.

Керівник МЕА також звернув увагу на необхідність диверсифікації джерел енергії. Зокрема, він очікує відновлення розвитку атомної енергетики. Наразі у світі споруджуються атомні електростанції сумарною потужністю близько 90 ГВт — найбільший обсяг будівництва за чотири десятиліття.

Водночас Біроль застеріг, що концентрація виробництва обладнання та матеріалів для чистої енергетики в обмеженій кількості країн також створює ризики для безпеки постачання.

Таким чином, МЕА розглядає енергетичну безпеку як питання не лише поточного балансу нафти й пального, а й довгострокової стійкості систем постачання в умовах геополітичної нестабільності.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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