Нафта Brent подорожчала до $115,47 за барель після повідомлення про удар по саудівському НПЗ

28 жовтня світові ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після повідомлення єменських хуситів про ракетний удар по нафтопереробному комплексу Ras Tanura у Саудівській Аравії. Ф’ючерси Brent досягли $115,47 за барель, а американської WTI — $101,33. Ринок відреагував на нове загострення ризиків для постачання нафти з Близького Сходу, хоча саудівська влада на той момент не підтвердила атаку.

Геополітичні ризики повернули нафтові котирування до зростання після попереднього зниження майже на $2 за барель

За повідомленням Reuters від 28 жовтня, станом на 04:35 GMT ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на $1,59, або 1,4%, до $115,47 за барель. Американська West Texas Intermediate зросла на $1,43, також приблизно на 1,4%, до $101,33 за барель.

Зростання відбулося після того, як 27 жовтня єменські хусити заявили про ураження найбільшого нафтопереробного заводу Саудівської Аравії. Потужність підприємства становить 550 тис. барелів на добу. Повідомлення про атаку посилило занепокоєння щодо безпеки енергетичної інфраструктури та стабільності нафтових потоків із регіону.

Попереднього дня нафтові котирування втратили майже $2 за барель на тлі дипломатичних переговорів, які частково послабили побоювання щодо подальших перебоїв у постачанні. Однак нові повідомлення про воєнні дії змінили настрої учасників торгів.

Додаткову невизначеність створюють очікування наступних рішень США щодо Ірану. Аналітики ING зазначили, що ринок продовжує враховувати значну можливість повторного загострення конфлікту, тому геополітична премія залишається складовою нафтових цін.

Водночас учасники ринку очікують на офіційну статистику американських запасів нафти. За попередніми даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти у США за тиждень, що завершився 23 жовтня, скоротилися на 2,03 млн барелів.

Окремим чинником є майбутнє рішення ОПЕК+. За інформацією Reuters, учасники об’єднання, як очікується, збережуть чинні цільові показники видобутку на грудень. Таким чином, увага нафтового ринку зосереджена одночасно на безпеці постачання, стані запасів і можливостях виробників наростити пропозицію.

«Ціни на нафту залишаються підвищеними, оскільки ринок очікує більшої визначеності щодо наступних кроків президента Трампа стосовно Ірану», — зазначили аналітики ING.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.