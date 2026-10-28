Нафта Brent подорожчала до $115,47 за барель після повідомлення про удар по саудівському НПЗ

Обновлено: Октябрь 28, 2026.

28 жовтня світові ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після повідомлення єменських хуситів про ракетний удар по нафтопереробному комплексу Ras Tanura у Саудівській Аравії. Ф’ючерси Brent досягли $115,47 за барель, а американської WTI — $101,33. Ринок відреагував на нове загострення ризиків для постачання нафти з Близького Сходу, хоча саудівська влада на той момент не підтвердила атаку.

Геополітичні ризики повернули нафтові котирування до зростання після попереднього зниження майже на $2 за барель

За повідомленням Reuters від 28 жовтня, станом на 04:35 GMT ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на $1,59, або 1,4%, до $115,47 за барель. Американська West Texas Intermediate зросла на $1,43, також приблизно на 1,4%, до $101,33 за барель.

Зростання відбулося після того, як 27 жовтня єменські хусити заявили про ураження найбільшого нафтопереробного заводу Саудівської Аравії. Потужність підприємства становить 550 тис. барелів на добу. Повідомлення про атаку посилило занепокоєння щодо безпеки енергетичної інфраструктури та стабільності нафтових потоків із регіону.

Попереднього дня нафтові котирування втратили майже $2 за барель на тлі дипломатичних переговорів, які частково послабили побоювання щодо подальших перебоїв у постачанні. Однак нові повідомлення про воєнні дії змінили настрої учасників торгів.

Додаткову невизначеність створюють очікування наступних рішень США щодо Ірану. Аналітики ING зазначили, що ринок продовжує враховувати значну можливість повторного загострення конфлікту, тому геополітична премія залишається складовою нафтових цін.

Водночас учасники ринку очікують на офіційну статистику американських запасів нафти. За попередніми даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти у США за тиждень, що завершився 23 жовтня, скоротилися на 2,03 млн барелів.

Окремим чинником є майбутнє рішення ОПЕК+. За інформацією Reuters, учасники об’єднання, як очікується, збережуть чинні цільові показники видобутку на грудень. Таким чином, увага нафтового ринку зосереджена одночасно на безпеці постачання, стані запасів і можливостях виробників наростити пропозицію.

«Ціни на нафту залишаються підвищеними, оскільки ринок очікує більшої визначеності щодо наступних кроків президента Трампа стосовно Ірану», — зазначили аналітики ING.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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