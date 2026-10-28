ОПЕК+ готується зберегти незмінними цільові показники видобутку на грудень

Сім ключових учасників ОПЕК+ на онлайн-зустрічі мають розглянути збереження грудневих цільових показників видобутку. Остаточного рішення ще немає, однак джерела Reuters не очікують нового коригування політики до 2027 року, оскільки виробники Перської затоки й далі видобувають менше від установлених квот.

Формальні квоти можуть залишитися без змін, оскільки фактичний видобуток багатьох учасників не досягає дозволеного рівня

ОПЕК+ планує 1 листопада провести онлайн-зустріч семи ключових учасників: Саудівської Аравії, росії, Іраку, Кувейту, Алжиру, Казахстану та Оману.

Три джерела Reuters, ознайомлені з підготовкою переговорів, повідомили 27 жовтня, що група, найімовірніше, не змінюватиме цільові показники видобутку на грудень. Водночас співрозмовники наголосили, що остаточного рішення ще не ухвалено.

ОПЕК та російська влада не відповіли на запити Reuters щодо коментаря.

Виробники Перської затоки відновлюють експорт, але не виконують квоти

Країни Перської затоки збільшують експорт після кількох місяців порушень, спричинених війною з Іраном. Попри відновлення потоків, більшість виробників регіону видобувають значно менше нафти, ніж дозволяють установлені для них квоти.

У вересні ОПЕК+ завершила поетапне скасування скорочення постачання на 1,65 млн барелів на добу, погодженого у 2023 році. Однак фактичне повернення цих обсягів обмежують наслідки війни та проблеми з виробництвом і експортною логістикою.

Для більшості учасників до кінця 2026 року продовжує діяти ще один рівень добровільних скорочень — приблизно 2 млн барелів на добу.

За інформацією Reuters, ОПЕК+ зосередила увагу на переговорах щодо квот на 2027 рік. Перед встановленням нових базових рівнів група має завершити оцінювання виробничих потужностей держав-учасниць.

Результати цієї перевірки визначатимуть майбутні квоти та порядок скасування решти обмежень. Тому поточне збереження грудневих параметрів не означає відсутності змін у політиці наступного року.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.