ОПЕК+ готується зберегти незмінними цільові показники видобутку на грудень

Обновлено: Октябрь 28, 2026.

Сім ключових учасників ОПЕК+ на онлайн-зустрічі мають розглянути збереження грудневих цільових показників видобутку. Остаточного рішення ще немає, однак джерела Reuters не очікують нового коригування політики до 2027 року, оскільки виробники Перської затоки й далі видобувають менше від установлених квот.

Формальні квоти можуть залишитися без змін, оскільки фактичний видобуток багатьох учасників не досягає дозволеного рівня

ОПЕК+ планує 1 листопада провести онлайн-зустріч семи ключових учасників: Саудівської Аравії, росії, Іраку, Кувейту, Алжиру, Казахстану та Оману.

Три джерела Reuters, ознайомлені з підготовкою переговорів, повідомили 27 жовтня, що група, найімовірніше, не змінюватиме цільові показники видобутку на грудень. Водночас співрозмовники наголосили, що остаточного рішення ще не ухвалено.

ОПЕК та російська влада не відповіли на запити Reuters щодо коментаря.

Виробники Перської затоки відновлюють експорт, але не виконують квоти

Країни Перської затоки збільшують експорт після кількох місяців порушень, спричинених війною з Іраном. Попри відновлення потоків, більшість виробників регіону видобувають значно менше нафти, ніж дозволяють установлені для них квоти.

У вересні ОПЕК+ завершила поетапне скасування скорочення постачання на 1,65 млн барелів на добу, погодженого у 2023 році. Однак фактичне повернення цих обсягів обмежують наслідки війни та проблеми з виробництвом і експортною логістикою.

Для більшості учасників до кінця 2026 року продовжує діяти ще один рівень добровільних скорочень — приблизно 2 млн барелів на добу.

За інформацією Reuters, ОПЕК+ зосередила увагу на переговорах щодо квот на 2027 рік. Перед встановленням нових базових рівнів група має завершити оцінювання виробничих потужностей держав-учасниць.

Результати цієї перевірки визначатимуть майбутні квоти та порядок скасування решти обмежень. Тому поточне збереження грудневих параметрів не означає відсутності змін у політиці наступного року.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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