російські НПЗ збільшили переробку нафти приблизно на 25%

У другій половині жовтня російські НПЗ переробляли близько 5 млн барелів нафти на добу — приблизно на 25% більше, ніж на початку місяця. Галузеві джерела Reuters оцінили виробництво дизпалива у 225 тис. тонн на добу, з яких близько 80 тис. тонн потенційно доступні для експорту.

Відновлення російської переробки може повернути на зовнішні ринки до 80 тис. тонн дизпалива на добу

Reuters 27 жовтня з посиланням на три галузеві джерела повідомило, що російські НПЗ збільшили переробку нафти після припинення регулярних атак безпілотників на підприємства.

Від середини березня українські безпілотники щотижня атакували російську нафтопереробну інфраструктуру. Порушення роботи підприємств спричинили внутрішній дефіцит пального, після чого влада росії заборонила експорт бензину, авіаційного пального та дизпалива, а також почала імпортувати нафтопродукти морем.

За твердженням російської влади, останні удари у жовтні припали на НПЗ у Рязані та Сургуті. Після 16 жовтня нових атак на російські заводи не фіксували. Reuters пов’язує паузу з американськими спробами відновити переговори між Києвом і москвою та домовленістю США щодо постачання російського дизпалива.

Президент США Дональд Трамп 11 жовтня оголосив про «енергетичне перемир’я». Водночас військові удари з обох боків після цієї заяви тривали.

Виробництво дизпалива зросло щонайменше на 50 тис. тонн на добу

У другій половині жовтня обсяг переробки на російських НПЗ досяг приблизно 5 млн барелів на добу. За оцінками джерел Reuters, це приблизно на 25% перевищує показник початку місяця.

Віцепрем’єр росії Олександр Новак заявив 27 жовтня, що підприємства швидко повертають установки до роботи, оскільки майже все необхідне нафтогазове обладнання виробляють усередині країни.

Галузеві джерела оцінили приріст виробництва дизпалива протягом жовтня щонайменше у 50 тис. тонн на добу. У результаті сукупний випуск досяг 225 тис. тонн на добу, або приблизно 1,7 млн барелів на добу.

Близько 80 тис. тонн дизпалива на добу можуть бути доступними для експорту. Зовнішнє постачання частково відновили відповідно до домовленості зі США.

Збільшення російського виробництва створює додаткове джерело пропозиції для глобального ринку дизпалива. Водночас наведені показники є оцінками анонімних галузевих джерел, а не офіційною статистикою переробки та експорту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.