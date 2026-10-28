S&P Global: підвищення рівня води в Рейні тимчасово полегшує річкові перевезення вантажів

27 жовтня S&P Global Energy повідомило про підвищення рівня води в Рейні, що полегшило умови річкового судноплавства. Водночас агентство застерегло, що поліпшення може бути нетривалим. Для європейських перевезень нафти й нафтопродуктів водні умови залишаються одним із чинників доступності річкової логістики.

Поліпшення навігаційних умов на Рейні не усуває ризику повторних логістичних обмежень

У випуску Commodity Tracker від 27 жовтня S&P Global Energy звернуло увагу на зміну гідрологічних умов на Рейні — одному з важливих транспортних шляхів європейської внутрішньої логістики.

За повідомленням агентства, рівень води підвищився, однак очікується, що полегшення умов судноплавства буде короткочасним.

Рівень води визначає можливості завантаження річкових суден та організації перевезень. Для товарних ринків, зокрема енергетичних, зміни навігаційних умов мають значення під час планування транспортування сировини й готової продукції.

Водночас повідомлення S&P Global не містить у наведених даних підтвердженої кількісної оцінки зміни вартості транспортування бензину або окремого прогнозу цін на моторне пальне внаслідок підвищення рівня води.

Джерело: Terminal. За матеріалами: S&P Global Energy.