S&P Global: підвищення рівня води в Рейні тимчасово полегшує річкові перевезення вантажів

Обновлено: Октябрь 28, 2026.

27 жовтня S&P Global Energy повідомило про підвищення рівня води в Рейні, що полегшило умови річкового судноплавства. Водночас агентство застерегло, що поліпшення може бути нетривалим. Для європейських перевезень нафти й нафтопродуктів водні умови залишаються одним із чинників доступності річкової логістики.

Поліпшення навігаційних умов на Рейні не усуває ризику повторних логістичних обмежень

У випуску Commodity Tracker від 27 жовтня S&P Global Energy звернуло увагу на зміну гідрологічних умов на Рейні — одному з важливих транспортних шляхів європейської внутрішньої логістики.

За повідомленням агентства, рівень води підвищився, однак очікується, що полегшення умов судноплавства буде короткочасним.

Рівень води визначає можливості завантаження річкових суден та організації перевезень. Для товарних ринків, зокрема енергетичних, зміни навігаційних умов мають значення під час планування транспортування сировини й готової продукції.

Водночас повідомлення S&P Global не містить у наведених даних підтвердженої кількісної оцінки зміни вартості транспортування бензину або окремого прогнозу цін на моторне пальне внаслідок підвищення рівня води.

Джерело: Terminal. За матеріалами: S&P Global Energy.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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