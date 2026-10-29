Brent подорожчала до $115,32 через загострення в Ємені та атаку на саудівський НПЗ

Обновлено: Октябрь 29, 2026.

Ф’ючерси на Brent 28 жовтня зросли на $1,44, або 1%, до $115,32 за барель, а WTI — на $2,88, або 3%, до $102,78. Ринок відреагував на ескалацію бойових дій у Ємені, заяву хуситів про удар по найбільшому НПЗ Саудівської Аравії та несподіване скорочення американських запасів нафти.

Ризик нових порушень постачання з Близького Сходу повернув нафтовим котируванням премію за геополітичну невизначеність

Нафта завершила торги 28 жовтня зростанням після попереднього зниження. Brent подорожчала на $1,44, або 1%, до $115,32 за барель. Американська WTI додала $2,88, або 3%, і коштувала $102,78 за барель.

Підвищення повернуло Brent у зону технічної перекупленості вчетверте за п’ять торговельних сесій. Головними чинниками стали бойові дії в Ємені, загроза саудівській нафтовій інфраструктурі та очікування можливого відновлення американських ударів по Ірану після проміжних виборів у США 3 листопада.

Єменські хусити 27 жовтня заявили, що атакували ракетою найбільший НПЗ Саудівської Аравії потужністю 550 тис. барелів на добу. Саудівська влада на момент публікації Reuters не підтвердила удар та не повідомила про можливий вплив на роботу підприємства.

Наступного дня єменські урядові сили повідомили про атаку хуситів на аеропорт Адена. Конфлікт у Ємені розширює ризики для нафтової інфраструктури та судноплавства в регіоні, який уже зазнав порушень через війну США й Ізраїлю проти Ірану.

«Ф’ючерси на нафту знову враховують ризик більш обмеженого постачання в найближчій перспективі на тлі повідомлень, що США незабаром можуть відновити військові операції, які через останні атаки на Саудівську Аравію та інших близькосхідних союзників можуть бути інтенсивнішими, ніж раніше», — заявив старший віцепрезидент із торгівлі BOK Financial Денніс Кісслер.

Скорочення запасів у США додатково підтримало ціни

Управління енергетичної інформації США повідомило про скорочення комерційних запасів нафти на 1,9 млн барелів протягом тижня, що завершився 23 жовтня. Опитані Reuters аналітики очікували збільшення на 15 тис. барелів.

Ринок також очікує засідання ОПЕК+, запланованого на 1 листопада. За інформацією джерел Reuters, група має намір залишити цільові показники видобутку на грудень без змін. Більшість із семи ключових учасників об’єднання видобувають менше від установлених квот.

Reuters також повідомило, що Китай видав четвертий пакет квот на експорт бензину, дизпалива та авіаційного пального. Рідкісний додатковий пакет зрівняв сукупні квоти 2026 року з рівнем 2025 року після обмежень, які діяли раніше.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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