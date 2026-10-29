Іран заявив про підрив чотирьох танкерів в Ормузькій протоці: британська морська служба підтвердила окремий інцидент із судном

29 жовтня іранські військові заявили про чотири танкери, які нібито підірвалися на мінах та загорілися в районі Ормузької протоки. Незалежного підтвердження цих заяв у повідомленні немає. Водночас британська служба морської безпеки повідомила про пожежу й затоплення окремого судна неподалік оманського Хасаба. Суперечливі повідомлення пролунали на тлі загроз для одного з найважливіших світових маршрутів транспортування нафти.

Повідомлення про мінну небезпеку посилили невизначеність щодо проходження суден через Ормузьку протоку

29 жовтня 2026 року Корпус вартових ісламської революції Ірану повідомив, що протягом попередньої доби три нафтові танкери нібито підірвалися на морських мінах під час проходження південним маршрутом Ормузької протоки, який іранська сторона вважає несанкціонованим.

За твердженням іранських військових, судна вимкнули навігаційні системи та проігнорували попередження. Назви танкерів, держави їхньої реєстрації та точні обставини інцидентів не були наведені. Пізніше іранська армія заявила про ще один танкер, який нібито зазнав пошкоджень від міни на схід від протоки.

Ці повідомлення не супроводжувалися незалежним підтвердженням усіх заявлених випадків. Американське Центральне командування раніше заявляло, що основні міжнародно визнані маршрути проходження Ормузької протоки очищено від мін.

Британська служба морських торговельних операцій UKMTO окремо повідомила про судно, яке загорілося та затонуло після інциденту приблизно за дев’ять морських миль на північ від Хасаба в Омані. За інформацією регіональної влади, йшлося про традиційне вітрильно-моторне судно типу дау. Екіпаж успішно евакуювали.

Причину цього інциденту не було встановлено, а британська служба не підтвердила його зв’язку із заявами іранських військових щодо мін.

Ормузька протока залишається стратегічним транспортним коридором для постачання нафти та газу з країн Перської затоки. До початку війни через неї проходили потоки енергоресурсів, еквівалентні приблизно п’ятій частині світового споживання нафти й газу. Відновлення безпечного судноплавства є одним із ключових питань переговорів щодо врегулювання конфлікту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: AFP / Arab News.