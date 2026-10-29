Іран заявив про підрив чотирьох танкерів в Ормузькій протоці: британська морська служба підтвердила окремий інцидент із судном

Обновлено: Октябрь 29, 2026.

29 жовтня іранські військові заявили про чотири танкери, які нібито підірвалися на мінах та загорілися в районі Ормузької протоки. Незалежного підтвердження цих заяв у повідомленні немає. Водночас британська служба морської безпеки повідомила про пожежу й затоплення окремого судна неподалік оманського Хасаба. Суперечливі повідомлення пролунали на тлі загроз для одного з найважливіших світових маршрутів транспортування нафти.

Повідомлення про мінну небезпеку посилили невизначеність щодо проходження суден через Ормузьку протоку

29 жовтня 2026 року Корпус вартових ісламської революції Ірану повідомив, що протягом попередньої доби три нафтові танкери нібито підірвалися на морських мінах під час проходження південним маршрутом Ормузької протоки, який іранська сторона вважає несанкціонованим.

За твердженням іранських військових, судна вимкнули навігаційні системи та проігнорували попередження. Назви танкерів, держави їхньої реєстрації та точні обставини інцидентів не були наведені. Пізніше іранська армія заявила про ще один танкер, який нібито зазнав пошкоджень від міни на схід від протоки.

Ці повідомлення не супроводжувалися незалежним підтвердженням усіх заявлених випадків. Американське Центральне командування раніше заявляло, що основні міжнародно визнані маршрути проходження Ормузької протоки очищено від мін.

Британська служба морських торговельних операцій UKMTO окремо повідомила про судно, яке загорілося та затонуло після інциденту приблизно за дев’ять морських миль на північ від Хасаба в Омані. За інформацією регіональної влади, йшлося про традиційне вітрильно-моторне судно типу дау. Екіпаж успішно евакуювали.

Причину цього інциденту не було встановлено, а британська служба не підтвердила його зв’язку із заявами іранських військових щодо мін.

Ормузька протока залишається стратегічним транспортним коридором для постачання нафти та газу з країн Перської затоки. До початку війни через неї проходили потоки енергоресурсів, еквівалентні приблизно п’ятій частині світового споживання нафти й газу. Відновлення безпечного судноплавства є одним із ключових питань переговорів щодо врегулювання конфлікту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: AFP / Arab News.

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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