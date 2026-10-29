Нафта подешевшала на тлі дипломатичних ініціатив США та Ірану, проте Brent залишилася поблизу $115 за барель

Обновлено: Октябрь 29, 2026.

29 жовтня світові ціни на нафту знизилися після повідомлень про спроби відновлення переговорів між США та Іраном. Brent завершила торги на рівні $114,88 за барель, WTI — $102. Водночас повідомлення про ракетні атаки на саудівську інфраструктуру та загрози судноплавству в Ормузькій протоці обмежили падіння котирувань. Ринок продовжує реагувати на суперечливі сигнали щодо дипломатичного врегулювання та безпеки постачання.

Дипломатичні сигнали послабили котирування, але ризики для нафтової інфраструктури залишилися

За підсумками торгів у четвер, 29 жовтня 2026 року, ф’ючерси на нафту Brent втратили $0,44, або 0,38%, і завершили сесію на рівні $114,88 за барель. Американська WTI подешевшала на $0,78, або 0,76%, до $102 за барель. Раніше протягом сесії обидва еталонні сорти втрачали понад $2 за барель.

Зниження відбулося після повідомлення Wall Street Journal про лист віцепрезидента США Джей Ді Венса до Мохсена Резаї, очільника Вищої ради національної безпеки Ірану, з пропозицією відновити переговори. Катарські посередники також передали іранській стороні новий проєкт домовленостей щодо припинення війни. Водночас високопоставлений іранський представник відкинув представлені пропозиції як неприйнятні.

Падіння нафтових цін стримували повідомлення про нові атаки на об’єкти Саудівської Аравії. Коаліція під керівництвом королівства заявила про перехоплення балістичної ракети, запущеної хуситами в напрямку східної частини країни. Раніше хусити заявляли про удар по найбільшому саудівському нафтопереробному заводу.

Додатковим чинником невизначеності стали повідомлення Корпусу вартових ісламської революції Ірану про три танкери, які нібито підірвалися на морських мінах та загорілися під час проходження Ормузької протоки. У повідомленні Reuters ці інциденти наведено як заяви іранської сторони, а не як незалежно підтверджені факти.

Певний стримувальний вплив на котирування також мали очікування відновлення російської переробки та збільшення виробництва дизельного пального. За оцінкою JPMorgan, обсяги переробки на російських підприємствах протягом попереднього тижня збільшилися на 350 тис. барелів на добу, до 4 млн барелів на добу.

«Сьогодні нафтові ціни перебувають під тиском через відновлення дипломатичних зусиль, спрямованих на деескалацію конфлікту на Близькому Сході», — аналітик UBS Джованні Стауново.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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