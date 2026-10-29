Нафта подешевшала на тлі дипломатичних ініціатив США та Ірану, проте Brent залишилася поблизу $115 за барель

29 жовтня світові ціни на нафту знизилися після повідомлень про спроби відновлення переговорів між США та Іраном. Brent завершила торги на рівні $114,88 за барель, WTI — $102. Водночас повідомлення про ракетні атаки на саудівську інфраструктуру та загрози судноплавству в Ормузькій протоці обмежили падіння котирувань. Ринок продовжує реагувати на суперечливі сигнали щодо дипломатичного врегулювання та безпеки постачання.

Дипломатичні сигнали послабили котирування, але ризики для нафтової інфраструктури залишилися

За підсумками торгів у четвер, 29 жовтня 2026 року, ф’ючерси на нафту Brent втратили $0,44, або 0,38%, і завершили сесію на рівні $114,88 за барель. Американська WTI подешевшала на $0,78, або 0,76%, до $102 за барель. Раніше протягом сесії обидва еталонні сорти втрачали понад $2 за барель.

Зниження відбулося після повідомлення Wall Street Journal про лист віцепрезидента США Джей Ді Венса до Мохсена Резаї, очільника Вищої ради національної безпеки Ірану, з пропозицією відновити переговори. Катарські посередники також передали іранській стороні новий проєкт домовленостей щодо припинення війни. Водночас високопоставлений іранський представник відкинув представлені пропозиції як неприйнятні.

Падіння нафтових цін стримували повідомлення про нові атаки на об’єкти Саудівської Аравії. Коаліція під керівництвом королівства заявила про перехоплення балістичної ракети, запущеної хуситами в напрямку східної частини країни. Раніше хусити заявляли про удар по найбільшому саудівському нафтопереробному заводу.

Додатковим чинником невизначеності стали повідомлення Корпусу вартових ісламської революції Ірану про три танкери, які нібито підірвалися на морських мінах та загорілися під час проходження Ормузької протоки. У повідомленні Reuters ці інциденти наведено як заяви іранської сторони, а не як незалежно підтверджені факти.

Певний стримувальний вплив на котирування також мали очікування відновлення російської переробки та збільшення виробництва дизельного пального. За оцінкою JPMorgan, обсяги переробки на російських підприємствах протягом попереднього тижня збільшилися на 350 тис. барелів на добу, до 4 млн барелів на добу.

«Сьогодні нафтові ціни перебувають під тиском через відновлення дипломатичних зусиль, спрямованих на деескалацію конфлікту на Близькому Сході», — аналітик UBS Джованні Стауново.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.