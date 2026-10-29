Польща встановила граничну ціну дизпалива на 29 жовтня на рівні 8,20 злотого за літр

Міністерство енергетики Польщі 28 жовтня оголосило максимальні роздрібні ціни пального, чинні з 29 жовтня. Дизпальне не може коштувати більше ніж 8,20 злотого за літр, бензин 95 — 6,53 злотого, бензин 98 — 7,37 злотого.

Обмеження роздрібної ціни діє разом зі зниженими ставками ПДВ та акцизу в межах програми CPN

Міністр енергетики Польщі оголосив нові максимальні роздрібні ціни моторного пального, які застосовуватимуться на всіх польських АЗС із 29 жовтня.

Граничну ціну дизпалива встановлено на рівні 8,20 злотого за літр. Максимальна ціна бензину 95 становить 6,53 злотого за літр, бензину 98 — 7,37 злотого.

АЗС можуть продавати пальне дешевше, але не мають права перевищувати оприлюднені рівні. Нові ціни набирають чинності наступного дня після публікації відповідного повідомлення в офіційному виданні Monitor Polski.

Програму захисту споживачів продовжено до кінця року

Максимальні ціни є частиною урядової програми «Ceny Paliwa Niżej» — «Ціни на пальне нижче», або CPN. Її дія триватиме до 31 грудня 2026 року.

Програма поєднує обмеження роздрібної ціни бензину й дизпалива зі зниженням податків. Ставку ПДВ на пальне зменшено з 23% до 8%. Міністерство також вказало на зниження акцизу, не навівши в повідомленні від 28 жовтня його чинних ставок.

Причинами запровадження програми уряд називає високі світові ціни, нестабільність паливних ринків, геополітичну напруженість, обмеження пропозиції та ситуацію на Близькому Сході, зокрема навколо Ормузької протоки.

Фінансування програми мають підтримати надходження від податку на надзвичайні прибутки паливних компаній. Міністерство наголосило, що оподатковуватимуть саме надзвичайний прибуток, а не весь дохід підприємств.

Порівняно з максимальною ціною, чинною 28 жовтня, дизпальне подешевшає на 0,08 злотого за літр — з 8,28 до 8,20 злотого. Бензин 95 знизиться на 0,02 злотого, тоді як гранична ціна бензину 98 зросте на 0,13 злотого за літр.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Ministerstwo Energii Rzeczypospolitej Polskiej.