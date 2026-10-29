Польща встановила граничну ціну дизпалива на 29 жовтня на рівні 8,20 злотого за літр

Обновлено: Октябрь 29, 2026.

Міністерство енергетики Польщі 28 жовтня оголосило максимальні роздрібні ціни пального, чинні з 29 жовтня. Дизпальне не може коштувати більше ніж 8,20 злотого за літр, бензин 95 — 6,53 злотого, бензин 98 — 7,37 злотого.

Обмеження роздрібної ціни діє разом зі зниженими ставками ПДВ та акцизу в межах програми CPN

Міністр енергетики Польщі оголосив нові максимальні роздрібні ціни моторного пального, які застосовуватимуться на всіх польських АЗС із 29 жовтня.

Граничну ціну дизпалива встановлено на рівні 8,20 злотого за літр. Максимальна ціна бензину 95 становить 6,53 злотого за літр, бензину 98 — 7,37 злотого.

АЗС можуть продавати пальне дешевше, але не мають права перевищувати оприлюднені рівні. Нові ціни набирають чинності наступного дня після публікації відповідного повідомлення в офіційному виданні Monitor Polski.

Програму захисту споживачів продовжено до кінця року

Максимальні ціни є частиною урядової програми «Ceny Paliwa Niżej» — «Ціни на пальне нижче», або CPN. Її дія триватиме до 31 грудня 2026 року.

Програма поєднує обмеження роздрібної ціни бензину й дизпалива зі зниженням податків. Ставку ПДВ на пальне зменшено з 23% до 8%. Міністерство також вказало на зниження акцизу, не навівши в повідомленні від 28 жовтня його чинних ставок.

Причинами запровадження програми уряд називає високі світові ціни, нестабільність паливних ринків, геополітичну напруженість, обмеження пропозиції та ситуацію на Близькому Сході, зокрема навколо Ормузької протоки.

Фінансування програми мають підтримати надходження від податку на надзвичайні прибутки паливних компаній. Міністерство наголосило, що оподатковуватимуть саме надзвичайний прибуток, а не весь дохід підприємств.

Порівняно з максимальною ціною, чинною 28 жовтня, дизпальне подешевшає на 0,08 злотого за літр — з 8,28 до 8,20 злотого. Бензин 95 знизиться на 0,02 злотого, тоді як гранична ціна бензину 98 зросте на 0,13 злотого за літр.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Ministerstwo Energii Rzeczypospolitej Polskiej.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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