росія планує продовжити обмеження експорту дизпального до кінця року, збільшивши квоти на постачання

російська влада готується продовжити заборону на експорт дизельного пального до завершення 2026 року, одночасно розширивши квоти для окремих виробників. За інформацією Reuters, обсяг дозволеного експорту в листопаді може зрости до 2 млн тонн проти 500 тис. тонн у жовтні. Зміни пов’язані з відновленням роботи нафтопереробних заводів та домовленостями щодо постачання пального до США.

Відновлення переробки збільшує експортний потенціал, але адміністративні обмеження залишаються

29 жовтня 2026 року Reuters повідомило з посиланням на два поінформовані джерела, що росія планує продовжити чинну заборону на експорт дизельного пального до кінця року. Водночас передбачається розширення системи квот, яка дозволяє визначеним компаніям здійснювати постачання за кордон.

Чинна заборона завершується 31 жовтня. За інформацією джерел агентства, листопадові квоти можуть збільшитися в чотири рази — із 500 тис. до 2 млн тонн, що еквівалентно приблизно 500 тис. барелів на добу. Постачання в межах наявних міжурядових домовленостей також мають продовжитися.

Новий урядовий документ очікується на початку листопада. Він має розширити перелік нафтопереробних підприємств, звільнених від обмежень, та встановити нові експортні ліміти. За словами співрозмовників Reuters, у разі швидкого використання квот влада може розглянути їх подальше збільшення.

Віцепрем’єр-міністр росії Олександр Новак раніше повідомив, що три танкери з російським дизельним пальним уже вирушили на експортні ринки, а вихід четвертого планувався на 28 жовтня.

За оцінками джерел Reuters, завантаження російських НПЗ наприкінці жовтня зросло на 25% порівняно з початком місяця після послаблення атак на підприємства та проведення ремонтів.

Номінальне виробництво дизельного пального в росії приблизно на 40% перевищує внутрішнє споживання. Відновлення нормальних режимів роботи заводів, за поясненням агентства, посилює потребу у зовнішніх ринках збуту для уникнення надлишкової пропозиції всередині країни.

Міністерство енергетики росії не відповіло на запит Reuters щодо коментаря. Отже, наведені параметри майбутніх квот на дату публікації залишалися інформацією джерел агентства, а не остаточно затвердженим урядовим рішенням.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.