росія планує продовжити обмеження експорту дизпального до кінця року, збільшивши квоти на постачання

Обновлено: Октябрь 29, 2026.

 

російська влада готується продовжити заборону на експорт дизельного пального до завершення 2026 року, одночасно розширивши квоти для окремих виробників. За інформацією Reuters, обсяг дозволеного експорту в листопаді може зрости до 2 млн тонн проти 500 тис. тонн у жовтні. Зміни пов’язані з відновленням роботи нафтопереробних заводів та домовленостями щодо постачання пального до США.

Відновлення переробки збільшує експортний потенціал, але адміністративні обмеження залишаються

29 жовтня 2026 року Reuters повідомило з посиланням на два поінформовані джерела, що росія планує продовжити чинну заборону на експорт дизельного пального до кінця року. Водночас передбачається розширення системи квот, яка дозволяє визначеним компаніям здійснювати постачання за кордон.

Чинна заборона завершується 31 жовтня. За інформацією джерел агентства, листопадові квоти можуть збільшитися в чотири рази — із 500 тис. до 2 млн тонн, що еквівалентно приблизно 500 тис. барелів на добу. Постачання в межах наявних міжурядових домовленостей також мають продовжитися.

Новий урядовий документ очікується на початку листопада. Він має розширити перелік нафтопереробних підприємств, звільнених від обмежень, та встановити нові експортні ліміти. За словами співрозмовників Reuters, у разі швидкого використання квот влада може розглянути їх подальше збільшення.

Віцепрем’єр-міністр росії Олександр Новак раніше повідомив, що три танкери з російським дизельним пальним уже вирушили на експортні ринки, а вихід четвертого планувався на 28 жовтня.

За оцінками джерел Reuters, завантаження російських НПЗ наприкінці жовтня зросло на 25% порівняно з початком місяця після послаблення атак на підприємства та проведення ремонтів.

Номінальне виробництво дизельного пального в росії приблизно на 40% перевищує внутрішнє споживання. Відновлення нормальних режимів роботи заводів, за поясненням агентства, посилює потребу у зовнішніх ринках збуту для уникнення надлишкової пропозиції всередині країни.

Міністерство енергетики росії не відповіло на запит Reuters щодо коментаря. Отже, наведені параметри майбутніх квот на дату публікації залишалися інформацією джерел агентства, а не остаточно затвердженим урядовим рішенням.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 2577)

ЭкспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: