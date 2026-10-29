У США бензин RBOB коштував до $3,61 за галон: EIA оприлюднила нові цінові індикатори

Управління енергетичної інформації США 29 жовтня оновило щоденний огляд цін на енергоносії, оприлюднивши показники гуртового ринку за підсумками 28 жовтня. Бензин RBOB у Нью-Йоркській гавані коштував $3,28 за галон, на узбережжі Мексиканської затоки — $3,03, у Лос-Анджелесі — $3,61. Середня роздрібна ціна звичайного бензину у США становила $4,23 за галон.

Американські гуртові та роздрібні ціни залишаються важливими індикаторами міжнародного ринку нафтопродуктів

29 жовтня 2026 року Управління енергетичної інформації США (EIA) опублікувало черговий щоденний огляд цін на нафту, моторне пальне та інші енергоносії. Наведені гуртові й роздрібні показники відображають стан ринку за підсумками 28 жовтня.

За інформацією EIA, ціна бензину RBOB у Нью-Йоркській гавані становила $3,28 за американський галон, що на 0,8% перевищило попередній показник. На узбережжі Мексиканської затоки бензин коштував $3,03 за галон, подорожчавши на 1,5%. У Лос-Анджелесі ціна досягла $3,61 за галон, збільшившись на 2,4%.

Роздрібні показники, які EIA наводить за даними AAA Fuel Gauge Report, свідчили про середню ціну звичайного бензину на рівні $4,23 за галон. Порівняно з попереднім значенням вона зменшилася на 0,5%. Середня роздрібна вартість дизельного пального становила $6,33 за галон, знизившись на 0,2%.

У сегменті гуртового дизельного пального з наднизьким умістом сірки зафіксовано ціни $4,71 за галон у Нью-Йоркській гавані, $4,74 на узбережжі Мексиканської затоки та $5,05 у Лос-Анджелесі. Відповідні зміни становили +0,6%, −0,5% та 0,0%.

Показник маржі переробки 3:2:1 для узбережжя Мексиканської затоки, розрахований відносно нафти Louisiana Light Sweet, становив $41,93 за барель, знизившись на 2,4%.

Маржа 3:2:1 — умовний індикатор економіки нафтопереробки, який зіставляє вартість трьох барелів нафти з вартістю двох барелів бензину та одного бареля дистилятного пального. Показник не дорівнює чистому прибутку нафтопереробного підприємства.

EIA зазначає, що гуртові цінові дані отримано від Refinitiv, роздрібні — від AAA, а біржові індикатори використовуються за даними CME Group. Огляд оновлюється в робочі дні та відображає ціни на різних регіональних ринках США.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.