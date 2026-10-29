У США бензин RBOB коштував до $3,61 за галон: EIA оприлюднила нові цінові індикатори

Обновлено: Октябрь 29, 2026.

Управління енергетичної інформації США 29 жовтня оновило щоденний огляд цін на енергоносії, оприлюднивши показники гуртового ринку за підсумками 28 жовтня. Бензин RBOB у Нью-Йоркській гавані коштував $3,28 за галон, на узбережжі Мексиканської затоки — $3,03, у Лос-Анджелесі — $3,61. Середня роздрібна ціна звичайного бензину у США становила $4,23 за галон.

Американські гуртові та роздрібні ціни залишаються важливими індикаторами міжнародного ринку нафтопродуктів

29 жовтня 2026 року Управління енергетичної інформації США (EIA) опублікувало черговий щоденний огляд цін на нафту, моторне пальне та інші енергоносії. Наведені гуртові й роздрібні показники відображають стан ринку за підсумками 28 жовтня.

За інформацією EIA, ціна бензину RBOB у Нью-Йоркській гавані становила $3,28 за американський галон, що на 0,8% перевищило попередній показник. На узбережжі Мексиканської затоки бензин коштував $3,03 за галон, подорожчавши на 1,5%. У Лос-Анджелесі ціна досягла $3,61 за галон, збільшившись на 2,4%.

Роздрібні показники, які EIA наводить за даними AAA Fuel Gauge Report, свідчили про середню ціну звичайного бензину на рівні $4,23 за галон. Порівняно з попереднім значенням вона зменшилася на 0,5%. Середня роздрібна вартість дизельного пального становила $6,33 за галон, знизившись на 0,2%.

У сегменті гуртового дизельного пального з наднизьким умістом сірки зафіксовано ціни $4,71 за галон у Нью-Йоркській гавані, $4,74 на узбережжі Мексиканської затоки та $5,05 у Лос-Анджелесі. Відповідні зміни становили +0,6%, −0,5% та 0,0%.

Показник маржі переробки 3:2:1 для узбережжя Мексиканської затоки, розрахований відносно нафти Louisiana Light Sweet, становив $41,93 за барель, знизившись на 2,4%.

Маржа 3:2:1 — умовний індикатор економіки нафтопереробки, який зіставляє вартість трьох барелів нафти з вартістю двох барелів бензину та одного бареля дистилятного пального. Показник не дорівнює чистому прибутку нафтопереробного підприємства.

EIA зазначає, що гуртові цінові дані отримано від Refinitiv, роздрібні — від AAA, а біржові індикатори використовуються за даними CME Group. Огляд оновлюється в робочі дні та відображає ціни на різних регіональних ринках США.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.

Автор:

(Всего статей: 2577)

ЭкспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: