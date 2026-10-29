Велика Британія продовжила зниження паливного акцизу до липня 2027 року через високі ціни на пальне

У представленому 28 жовтня 2026 року бюджеті Великої Британії уряд продовжив тимчасове зниження паливного акцизу на 5 пенсів за літр до 1 липня 2027 року. Заплановане відновлення попередньої ставки з січня 2027 року скасовано, а індексацію акцизу відтерміновано. Рішення ухвалене на тлі зростання роздрібних цін дизпального понад £2/л у жовтні. Окремо продовжено пільги для спеціального дизпального, яке використовують у сільському господарстві, залізничних перевезеннях та інших дозволених видах діяльності.

Уряд Великої Британії відклав підвищення акцизу на бензин і дизпальне

Міністерство фінансів Великої Британії 28 жовтня 2026 року оголосило про продовження тимчасового зниження паливного акцизу на 5 пенсів за літр до 1 липня 2027 року. Захід спрямований на обмеження податкового навантаження на автомобілістів і підприємства за умов високих цін на пальне.

Знижену ставку вперше запровадили у березні 2022 року як тимчасовий захід. Її дію неодноразово продовжували. До ухвалення нового бюджету передбачалося відновлення попереднього рівня акцизу з січня 2027 року.

Новим рішенням уряд скасував заплановане підвищення на 5 пенсів за літр із січня 2027 року та відклав до 1 липня 2027 року індексацію паливного акцизу відповідно до індексу роздрібних цін.

За інформацією британського Міністерства фінансів, у жовтні 2026 року роздрібна вартість дизельного пального перевищила £2 за літр. Уряд пов’язує збереження високих цін, зокрема, з наслідками конфлікту на Близькому Сході.

Продовження податкової пільги не означає автоматичного зниження роздрібної ціни на 5 пенсів за літр. Йдеться насамперед про запобігання підвищенню податкової складової ціни, яке відбулося б у разі завершення дії тимчасового зниження акцизу.

Вантажні перевізники отримають додаткове послаблення податкового навантаження

Британський уряд також зберіг низку заходів підтримки транспортного сектору. Зокрема, тимчасове звільнення більшості важких вантажних автомобілів від транспортного податку, запроваджене раніше, діятиме до 1 липня 2027 року.

За урядовими розрахунками, це забезпечує типовому важкому вантажному автомобілю економію £600. Вона доповнює ефект від збереження зниженого паливного акцизу.

Для автомобільних перевізників рішення має значення через високу частку витрат на дизельне пальне у собівартості перевезень. Однак фактична економія окремого підприємства залежатиме від обсягів споживання пального, характеристик автопарку та умов його експлуатації.

Податкові заходи не змінюють безпосередньо міжнародної закупівельної вартості дизпального або фізичної доступності готового продукту. Їхній ефект полягає у стримуванні внутрішнього податкового навантаження.

Пільговий акциз на спеціальне дизпальне збережеться до липня 2027 року

Окремим рішенням британський уряд продовжив на шість місяців зниження акцизу на 3,7 пенса за літр для пального, що належить до категорії red diesel.

Це дизельне пальне зі спеціальним податковим режимом, яке дозволено використовувати в окремих видах діяльності, зокрема у сільському господарстві та залізничних вантажних перевезеннях. Продовжена пільга діятиме до 1 липня 2027 року.

За оцінкою уряду, ставка акцизу на таке пальне залишатиметься на найнижчому рівні більш ніж за 20 років.

Британські рішення демонструють використання паливного оподаткування як інструменту тимчасового захисту споживачів від високих витрат. Водночас вони не усувають зовнішніх причин подорожчання дизпального — обмеженості міжнародної пропозиції, високої вартості нафтопродуктів та логістичних ризиків.

Після 30 червня 2027 року уряд планує повернути основні ставки паливного акцизу до рівнів, які діяли до тимчасового зниження у березні 2022 року, та провести індексацію. Отже, оголошене рішення має визначений термін дії, а не встановлює постійного зменшення податкового навантаження.

Джерела: HM Treasury, HM Revenue & Customs: Overview