ЄС витрачає на імпорт нафти на €9,9 млрд більше щомісяця: ціна тонни зросла до €750

Обновлено: Октябрь 29, 2026.

Витрати Європейського Союзу на імпорт нафти у другому кварталі 2026 року збільшилися на 55,8% порівняно з відповідним періодом 2025 року, хоча фізичні обсяги закупівель майже не змінилися. Середньомісячна вартість імпорту досягла €27,6 млрд проти €17,7 млрд роком раніше. Зростання нафтових котирувань і порушення постачання через Близький Схід супроводжувалися подорожчанням бензину та дизельного пального для європейських споживачів.

Зростання нафтових цін, а не обсягів закупівель, стало визначальним чинником збільшення імпортних витрат ЄС

29 жовтня 2026 року Euronews Business оприлюднив аналіз вартості імпорту нафти до Європейського Союзу на основі статистики Eurostat. У другому кварталі середньомісячні витрати на закупівлю нафти становили €27,6 млрд, що на €9,9 млрд перевищило показник відповідного періоду попереднього року.

Водночас середньомісячний обсяг імпорту збільшився лише на 1,2% — із 36,3 млн до 36,7 млн тонн. Середня вартість тонни імпортованої нафти зросла з €487 до €750. Цей рівень був лише на €2 нижчим за максимум другого кварталу 2022 року.

За підсумками другого кварталу 2026 року загальні витрати ЄС на імпорт нафти досягли €82,7 млрд проти €50,3 млрд роком раніше. Вартість усього імпорту енергоносіїв збільшилася з €81,4 млрд до €115,6 млрд. На нафту припало €32,4 млрд із загального приросту €34,2 млрд, або 95%.

Професор Університету Данді Сяої Му пояснив, що середньомісячна ціна Brent у другому кварталі 2026 року була на 49,5%, або на $34 за барель, вищою за середній показник 2025 року.

Старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Шимон Кардась звернув увагу на нестабільність руху танкерів через Ормузьку протоку. За даними Eurostat, залежність ЄС від зовнішнього постачання нафти у 2024 році становила 96,6%.

Подорожчання сировини відобразилося і на роздрібному ринку. Середня ціна бензину в ЄС зросла з €1,60 за літр на початку січня до €2,10 наприкінці вересня, після чого знизилася приблизно до €1,99 за літр. Дизельне пальне подорожчало з €1,54 до €2,24 за літр наприкінці вересня, а 19 жовтня коштувало €2,14 за літр — на 38% більше, ніж на початку року.

«У деякі тижні танкерний рух через Ормузьку протоку повертається до довоєнного рівня, а потім знову скорочується», — Шимон Кардась, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Euronews Business.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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